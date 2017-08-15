Активистке Femen, оголившейся перед Порошенко, вручили подозрение

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Активистке движения Femen Анжелине Диаш на допросе в киевской полиции вручили подозрение об использовании заведомо поддельного документа, который она предъявила для того, чтобы проникнуть на брифинг президентов Украины и Белоруссии под видом журналистки, сообщает "Страна".

Ранее сообщалось, что Диаш пришла на допрос в Печерское управление полиции с копьем в руках и в наряде аборигенов.

Предположительно, имеется в виду статья 358 УК Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов", где в части 4 (использование заведомо поддельного документа) предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, пишет издание.

"Также защита Анжелины Диаш вызвала как свидетелей по делу о хулиганстве президентов Украины и Беларуси", — сказал адвокат активистки Ярослав Яценко.

Напомним, в июле на брифинге президентов Украины и Белоруссии Петра Порошенко и Александра Лукашенко по итогам их встречи девушка с оголенной грудью начала кричать "Жыве Беларусь!". Такой лозунг был написан и у нее на теле. Охранники сразу схватили ее за руки и вывели из зала. Позже стало известно, что она является активисткой украинского движения Femen, известного своими скандальными флешмобами в отношении политиков. Девушку доставили в полицию, где она давала пояснения.