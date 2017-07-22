Суд рассмотрит меру пресечения оголившей грудь активистке Femen

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева в субботу может избрать меру пресечения активистке Femen Анджелине Диаш, которая в пятницу в обнаженном виде попыталась сорвать церемонию подписания документов президентами Украины и Белоруссии, сообщил ее адвокат Ярослав Яценко в Facebook.

В пятницу на брифинге Александра Лукашенко и Петра Порошенко по итогам их встречи девушка с оголенной грудью начала кричать "Жыве Беларусь!". Такой лозунг был написан и у нее на теле. Охранники сразу схватили ее за руки и вывели из зала. Позже стало известно, что она является активисткой украинского движения Femen, известного своими скандальными флешмобами в отношении политиков. Девушку доставили в полицию, где она давала пояснения.

"На месте я узнал, что с нарушением права на защиту ей вручили уведомление о подозрении без адвоката — после того, как уехал бесплатный адвокат, от которого она письменно отказалась с письменным заявлением о том, что она желает, чтобы ее защищал ее собственный адвокат. Инкриминируют часть третью статьи 296 УКУ — хулиганство, соединенное с сопротивлением представителю власти", — написал адвокат.

Пост Ярослава Яценко

Также он сообщил, что правоохранители обещают подать в субботу в Печерский суд Киева ходатайство об избрании меры пресечения, заседание суда планируется в этот же день.

Яценко также пишет, что ночевала активистка в изоляторе временного содержания.