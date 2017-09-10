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    Общество

    Возвращение Саакашвили. Активистка Femen устроила перформанс на границе

    (обновлено: )121
    Акция Femen в ожидании Михаила Саакашвили
    dyvys.info

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Активистка женского движения Femen в воскресенье устроила перформанс в районе пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе, где ожидается прибытие экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, сообщает корреспондент РИА Новости Украина.

    По его словам, девушка держала в руках портреты Саакашвили, а также президента страны Петра Порошенко.

    На ее теле было написано "Fools without borders" ("Дураки без границ").

    Перформанс продолжался около минуты, после чего девушку задержали правоохранители.

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