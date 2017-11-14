Начальника склада Нацгвардии заподозрили в присвоении имущества

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранители объявили в розыск начальника склада воинской части Национальной гвардии Украины в Киевской области, который подозревается в похищении имущества и дезертирстве, сообщила во вторник пресс-служба военной прокуратуры центрального региона Украины.

"Военной прокуратурой… начато досудебное расследование по части 3 статьи 410 Уголовного кодекса Украины по факту похищения (присвоения) начальником склада, старшим прапорщиком, имущества связи, находящегося на хранении в воинской части 3077 Национальной гвардии Украины", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, по результатам внеплановой инвентаризации в одной из воинских частей в Киевской области обнаружили недостачу имущества на общую сумму около 2,3 миллиона гривен (около 88 тысяч долларов), в частности радиостанций, ноутбуков, системных блоков, мониторов и коммутаторов.

Военная прокуратура также проводит досудебное расследование в отношении начальника склада в связи с самовольным оставлением воинской части, он объявлен в розыск, ему грозит до 12 лет лишения свободы, добавили в пресс-службе.

Ранее неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International в Украине призвала власти страны защитить активистов, которые расследуют коррупционные дела в Украине.