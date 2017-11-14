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    Общество

    Начальника склада Нацгвардии заподозрили в присвоении имущества

    (обновлено: )4610
    В военной прокуратуры центрального региона сообщили, что начато досудебное расследование по факту похищения начальником склада, старшим прапорщиком, имущества связи, находящегося на хранении в воинской части.
    Нацгвардия. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранители объявили в розыск начальника склада воинской части Национальной гвардии Украины в Киевской области, который подозревается в похищении имущества и дезертирстве, сообщила во вторник пресс-служба военной прокуратуры центрального региона Украины.

    Василий Вакаров
    Facebook Василия Вакарова
    Коррупция в Минобороны. Главные подозреваемые уже сбежали - Вакаров

    "Военной прокуратурой… начато досудебное расследование по части 3 статьи 410 Уголовного кодекса Украины по факту похищения (присвоения) начальником склада, старшим прапорщиком, имущества связи, находящегося на хранении в воинской части 3077 Национальной гвардии Украины", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, по результатам внеплановой инвентаризации в одной из воинских частей в Киевской области обнаружили недостачу имущества на общую сумму около 2,3 миллиона гривен (около 88 тысяч долларов), в частности радиостанций, ноутбуков, системных блоков, мониторов и коммутаторов.

    Военная прокуратура также проводит досудебное расследование в отношении начальника склада в связи с самовольным оставлением воинской части, он объявлен в розыск, ему грозит до 12 лет лишения свободы, добавили в пресс-службе.

    Ранее неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International в Украине призвала власти страны защитить активистов, которые расследуют коррупционные дела в Украине.

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