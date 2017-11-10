Эксперт: исчезновение арестованных денег – показатель глубокой коррупции

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в связи с бесследным исчезновением 156 миллионов долларов и 218 тысяч гривен, которые принадлежали компании, связанной с беглым нардепом Александром Онищенко, и были арестованы на счетах в "Ощадбанке".

Дело в том, что в "Ощадбанке" утверждают, что перевели эти деньги в государственный бюджет, однако подтверждения этой конфискации нет, – уверяют в НАБУ.

Могут ли исчезнуть средства при переводе из одной структуры в другую, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Як так трапилося, що переказували гроші з рахунків Ощадбанку до держбюджету, і якось вони зникли?

– Справа в тім, що таке ствердження є нонсенсом. Гроші на безготівковому рахунку не можуть зникнути, і саме це ствердження є якимось цирком і підтвердженням дуже глибокої корупції в нашій державі.

Вони не зникли, представники банку кажуть, що вони були перераховані до держбюджету, але не можуть надати підтвердження, бо кажуть, що це є банківською таємницею. То чи дійсно такі процеси є банківською таємницею, чи потрібні якісь додаткові дозволи для НАБУ, щоб отримати таку інформацію?

– Питання в тому, що НАБУ є державним органом і "Ощадбанк" є державним органом, і діяльність цих двох установ суворо регламентована, і кожна з цих установ має свої повноваження. Якщо НАБУ виконує свої обов'язки згідно свого статуту і закону і звертається із законним запитом, то має надатися ця інформація державному органу, і НАБУ тут діє в межах своїх повноважень.

Є певний регламент і певні повноваження. Якщо інформація надається за запитом державного органу в межах його повноваження, то це дуже детально прописано. І якщо "Ощадбанк" відповідає, що це є державна таємниця, то відповідно тут треба дивитися щодо розкриття.

Розкриття державної таємниці — це опублікування, оприлюднення і таке інше, це на підставі слідчих дій виконується, відповідь надається згідно цього запиту. І тут треба дивитися, якщо це питання вийшло вже в публічну площину, його обов'язково необхідно вирішити, тому що виникає тут, скажімо, така ситуація, що два державні органи, які мають спільно діяти в інтересах держави, згідно своїх статусів, вони мають певні свари, і виникає з цього приводу занепокоєння в суспільстві.

Тобто сама така ситуація є дуже поганою, коли два державні органи не можуть знайти згоди, і такі речі виходять в публічний простір.

А як відбувається сама процедура переведення грошей?

– Перерахування коштів із будь-якого комерційного банку, а "Ощадбанк" є державним комерційним банком, відбувається за встановленою процедурою. Тобто якщо це рахунок клієнта, то він за відповідними підписами, хто розпоряджається рахунком.

Якщо це арештовані кошти, то ці кошти можуть бути перераховані лише відповідно за рішенням банку, згідно рішення суду. І кошти з банку перераховуються обов'язково за підписом голови правління. Тобто те, що вони, наприклад, НАБУ зареєструвало кримінальне провадження по невстановленим особам, є відповідальні особи, які несуть відповідальність, тобто має бути в обов'язковому порядку підпис голови правління банку щодо перерахування, мають бути підстави, якщо підстави — це рішення суду, це рішення треба відповідно надати, і це не є таємницею, рішення суду не є відповідно таємницею.

І тут знову ж таки, юридично або помилка, або нонсенсом це виглядає, якщо є пояснення, і ці пояснення — в публічному просторі, що на підставі рішення суду, який не є державною таємницею, то це рішення треба було надати, і відповідно виконання цього рішення так само треба було надати інформацію про цю виконання.

І тут є протиріччя. Якщо рішення суду, воно публічне, воно відкрите і воно не є державною таємницею, а тут вони посилаються на державну таємницю. Це є протиріччя, і в цьому протиріччі тут, здається, що таки є справді склад злочину, але відповідальних осіб, які несуть відповідальність, згідно своїх посадових інструкцій, за свою діяльність.

На вашу думку, що буде далі? Хто що має робитиме? НАБУ відкрило провадження, що мають зробити в "Ощадбанку"?

– По-перше, якщо відкрито кримінальне провадження, мають бути виконані всі слідчі дії згідно цього провадження, і провадження має мати відповідне рішення, тому що це законодавство і вимоги законодавства.

Далі, оскільки це питання вже в публічному просторі, то треба надати суспільству відповідне пояснення цього питання, щоб вони в подальшому не виникали і самі, такий варіант, кошти зникли з рахунку, я ще раз підкреслюю, кошти не можуть зникнути.

І хотілося б, щоб тут відреагувало не лише НБУ, а може і АП, тому що тут відповідно чвари між державними органами, що є дуже погано для правового стану в державі.

К слову, эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что контролем НАБУ должно заниматься Государственное бюро расследований, без которого в антикоррупционном бюро начнется злоупотребление полномочиями.