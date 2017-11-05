наверх
05.11.201704:23
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Саудовской Аравии по подозрению в коррупции задержали 11 принцев - СМИ

    (обновлено: )26
    По информации СМИ, один из членов правящей семьи задержан по обвинению в подписании незаконных сделок по продаже оружия, другой принц - за заключение несуществующих сделок, а еще один принц - по обвинению в причастности к отмыванию денег.
    Житель Саудовской Аравии. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Созданный в субботу во главе с наследным принцем Саудовской Аравии комитет по борьбе с коррупцией распорядился задержать 11 принцев из правящей семьи и четырех министров из нынешнего состава правительства королевства, сообщил саудовский телеканал "Аль-Арабия".

    Социальные сети
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    О чем пишут в мире: права – саудовским женщинам, обновления Twitter

    Саудовский новостной портал "Аджиль" сообщил в свою очередь, что один из членов правящей семьи задержан по обвинению в подписании незаконных сделок по продаже оружия, другой принц — за заключение несуществующих сделок, а еще один принц — по обвинению в причастности к отмыванию денег.

    В субботу король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о создании Высшего комитета по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом.

    Ранее Королевский двор Саудовской Аравии заявил, что скончался принц Бандар бин Фад бин Саад бин Абдулрахман Аль Сауд.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Самарский
    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП
    "Дело о рюкзаках": за что Аваков получил "черную метку" — мнение Золотарева. Видео
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Американские актеры Джон Малкович и Кевин Спейси. Архивное фото
    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман...