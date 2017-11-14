Пожилую женщину депортировали из Германии в Донецк

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Жители коммуны Толай (Германия) просят премьер-министра вмешаться в ситуацию с депортацией 73-летней Нины Ивойловой в Донецк, пишут "Вести" со ссылкой на Saarbrücker Zeitung.

В Германии с 1998-го поживает дочь женщины Татьяна с супругом Карлом и двумя дочерьми Софией и Анастасией. Весной 2014-го в связи с болезнью супруга Татьяна пригласила к себе маму, помочь по хозяйству. Когда на востоке Украины начались боевые действия, путь для пожилой женщины домой был отрезан, и семья обратилась в местный суд за предоставлением для нее вида на жительство.

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"Но к нам ворвались в 4 утра правоохранители. Бабушка и я дважды потеряли сознание от всего пережитого. Нам дали 50 минут, чтобы собрать чемодан. И ее отправили в Украину", – рассказала местным СМИ Татьяна.

Уточняется, что Нину Ивойлову отправили в Киев, а уже оттуда она вынуждена была добираться в Донецк, ведь никого в столице не знает. Все одноклассники внучки и учителя уже поставили подписи под петицией, чтобы бабушка осталась в Германии, а сейчас семья собирается обратиться к премьер-министру страны.

saarbruecker-zeitung.de Пожилую женщину депортируют из германии в Донецк

Также сообщается, что в местной полиции провели расследование нашумевшей истории. Там уверяют, что ничего противозаконного не совершили – депортация была правильной.

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Между тем дочь депортированной намерена в ближайшее время отправиться в Донбасс на ее поиски, так как созвониться с ней не может.