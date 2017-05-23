Донецк: ввозить украинские товары запрещено, но дефицита нет

Сергей Иванов, для РИА Новости Украина – Донбасс

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики ввели дополнительные ограничения на ввоз украинских товаров в республику через таможенные пункты пропуска.

Согласно приказу министерства доходов и сборов ДНР, через линию разграничения запрещено провозить практически все продовольствие с территории Украины – исключение составляют продукты питания в небольших количествах, которые граждане везут для личного пользования.

Приказ вступил в силу 22 мая – со дня его официального опубликования.

"Согласно пункту 1 приказа, запрещен ввоз на таможенную территорию ДНР товаров с территории Украины, перемещаемых через линию соприкосновения.



Запрет не распространяется на граждан, осуществляющих ввоз товаров для личного пользования по видам и согласно нормам, которые приведены в тексте приказа, а именно:1) мясо свежее, охлажденное и замороженное, мясная продукция, не готовая к употреблению – 5 кг; готовые продукты из мяса – 5 кг; масло растительное – 5 л; молоко – 3 л; молочные продукты – 3 кг; овощи – 50 кг; фрукты – 50 кг; прочие продукты питания, при условии суммарного веса товаров, с учетом вышеперечисленных – 50 кг. 2) Иных товаров, перевозимых гражданами для личного пользования, по видам и согласно нормам предусмотренным законам ДНР…", – говорится в сообщении на сайте совета министров самопровозглашенной Донецкой народной республики.

При этом в пресс-службе совмина ДНР подчеркнули, что ввоз гражданами на территорию Донецкой народной республики с Украины указанных товаров допускается не чаще одного раза в сутки.

Проживут без украинского?

Стоить отметить, что сегодня в Донецке дефицита не наблюдается: торговые сети, рынки и магазины города завалены продуктами питания и прочими товарами широкого потребления.

Практически все местные предприниматели уже давно разорвали деловые связи с украинскими партнерами и организовали бесперебойные поставки товаров с территории Российской Федерации, Белоруссии.

В последнее время значительно расширился ассортимент продовольствия производителей ДНР: все чаще на прилавках можно увидеть качественную мясную, молочную продукцию, овощи, фрукты, кондитерские изделия, бытовую химию и прочие группы товаров. Украинская продукция на продовольственном рынке Донецка все ещё присутствует, но ее доля составляет считаные проценты. При этом даже в случае полного прекращения поставок товаров с территории Украины жители ДНР, очевидно, не пострадают.

Напомним, в январе 2017 года таможенный контроль также был усилен между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Тогда совет министров Луганской народной республики запретил перевозить в ДНР товары и транспортные средства коммерческого назначения, минуя пункты таможенного контроля.

В то же время без таможенного контроля было разрешено провозить предметы, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, предназначенные для личного пользования граждан.