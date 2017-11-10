Глухая украинка требует от Израиля 1,5 млн грн из-за депортации

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Украинка Лариса Тимошенко, которую депортировали из Израиля, требует компенсации в 200 тысяч шекелей (1,5 млн грн). Иск был подан против Управления регистрации населения в мировой суд Тель-Авива.

Тимошенко, страдающая глухотой, прибыла в Израиль к своему 55-летнему гражданскому супругу Адаму Гилю, также глухому. Пара познакомилась три года назад по интернет-переписке. После этого они несколько раз встречались.

Несмотря на то, что между Израилем и Украиной существует безвизовый режим, Адам направил приглашение, в котором указал все свои данные. При прохождении паспортного контроля Лариса предъявила приглашение, показала обратный билет в Украину, а также приложила записку от

родителей Адама, в котором и те подтверждали, что готовы принять Ларису в своем доме.

Но сотрудник паспортного контроля решил поинтересоваться об обстоятельствах приезда в Израиль. В исковом заключении подчеркивается, что вопросы задавались без присутствия сурдопереводчика, хотя такое правило предусмотрено законом при общении с людьми, страдающими глухотой.

Так как украинка затруднялась отвечать на вопросы (сама Лариса утверждает, что их просто не слышала), ее отправили в депортационный изолятор, а оттуда выслали в Украину.

По словам встречавшего Адама и его родителей, Ларисе не было предоставлено никаких средств для того, чтобы она могла связаться со встречающими или адвокатом.

Истцы также указывают, что во все прежние приезды Ларисы в Израиль никаких проблем при прохождении границы не было, а на родину Лариса всегда возвращалась своевременно, так что никаких претензий по этому поводу к ней быть не могло.

Ранее в Сейме Польши был принят закон о реадмиссии — возвращении иностранцев, незаконно пересекших границу между Польшей и Украиной.