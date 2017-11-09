В Британии "потерялись" около 60 000 мигрантов

© FOTO: ANNA SURINYACH/MSF

РИА Новости Украина

Из 140,000 нелегальных мигрантов, которым грозит депортация из Великобритании, местонахождение 60,000 человек неизвестно властям, согласно отчету Дэвида Болта (David Bolt), Главного инспектора по вопросам границ и иммиграции.

Десятки тысяч исчезнувших мигрантов теперь официально считаются "беглецами". Болт раскритиковал Министерство внутренних дел, заявив, что "плохая внутренняя коммуникация" стала причиной неэффективной слежки за нелегальными мигрантами. По его словам, он не располагает достаточными свидетельства того, что Министерство предпринимает что-то, чтобы установить местонахождение "большого числа беглецов".

© Foto: Anna Surinyach/MSF Мигранты

Отчет был представлен вниманию Эмбер Радд, министру внутренних дел, еще в мае, однако был обнародован только сейчас.

Тони Смит (Tony Smith), бывший генеральный директор британской пограничной службы, заявил в эфире Sputnik, что доклад показывает печальные результаты для правительства. По его словам, отчет показывает, что система, отвечающая за отслеживание мигрантов, перегружена и не справляется с объемом работы. Смит также намекнул на миграционный кризис в Европе: "Тем не менее, если посмотреть на иммиграцию в целом, у Великобритании дела идут неплохо. У нас есть собственная пограничная система, мы не являемся частью Шенгенской группы, у нас есть довольно неплохие системы контроля до и во время въезда. Но проблема в том, что как только люди попадают сюда, довольно сложно их выслать, потому что существует ряд преград. Примерно 40000 нелегальных мигрантов ежегодно уезжают, но лишь 10000 это делает принудительно. Остальные уезжают добровольно. Наша стратегия заключается в том, чтобы изначально не дать людям попасть сюда".

Смит рассказал о своем опыте работы в погранслужбе: "У нас действительно есть хорошая оперативная информация, мы знаем, где люди проживают или нелегально работают. Но когда мы их арестовываем, неизменно есть причина, почему их нельзя немедленно депортировать. Часто люди подают новое прошение на убежище, заявляют о новых обстоятельствах… Нельзя просто сажать людей, так что их отпускают обратно, в общество. И даже если мы доводим процесс до конца, они могут выбросить свой паспорт. И нам приходится подавать заявку, чтобы сделать им паспорт. Существуют препятствия для их высылки… поэтому у нас здесь так много людей в состоянии лимбо".

Смит также отметил, что бюджеты Министерства внутренних дел "в течение девяти лет ежегодно урезаются": "Я бы выступил за увеличение ресурсов и за лучшие системы мониторинга людей. Мы до сих пор довольно сильно полагаемся на бумажные системы. Вместо этого у нас могла бы быть система биометрической регистрации, [мы могли бы] применять маркировку и другие новые технологии".