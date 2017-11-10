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    Общество

    Князев о деле Павла Шеремета: сдвинулось с мертвой точки

    Тема:

    Годовщина убийства Павла Шеремета (320)

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    Глава Нацполиции рассказал, что фильм журналистов-расследователей об убийстве Павла Шеремета "дал новый толчок" для следователей. Вместе с тем, полиция пока не установила лиц, причастных к убийству.
    Сергей Князев
    УНИАН

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. 

    Адвокат, правозащитник Елена Карнаух. Архивное фото
    Елена Карнаух/Facebook
    Адвокат: дело об убийстве Шеремета засекретили незаконно
    Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что убийц журналиста Павла Шеремета сотрудники полиции пока так и не нашли, вместе с тем следствие таки сдвинулось с мертвой точки, передает "Громадське ТВ".

    Отвечая на вопрос, почему правоохранители засекретили все материалы дела журналиста, Князев ответил: "Чтобы это не было темой обсуждения: а что следователи сделали, а что не сделали. Потому что это не несет для общества положительной информации, это в первую очередь вредит расследованию. Лица, совершившие эти преступления, не задержаны".

    Глава Нацполиции рассказал, что фильм журналистов-расследователей "Слідство.інфо" и OCCRP об убийстве Павла Шеремета "дал новый толчок" для следователей. Вместе с тем, полиция пока не установила лиц, причастных к убийству.

    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет. Архивное фото
    Sergei SUPINSKY / AFP
    Дело Шеремета. Убийство под грифом "Секретно"

    Напомним, суд по просьбе Национальной полиции засекретил судебные решения по делу убийства Павла Шеремета. Главное следственное управление Нацполиции заявило, что засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".

    Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". 

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    Изначально рассматривались шесть версий причин убийства Шеремета, в том числе его профессиональная деятельность, неприязненные отношения или личные мотивы однако на сегодняшний день ни заказчики, ни исполнители убийства журналиста не задержаны

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