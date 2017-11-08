Суд отменил переименование улицы в Калуше в честь офицера СС "Галичина"

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Львовский апелляционный административный суд отменил переименование улицы в Калуше Ивано-Франковской области в честь офицера дивизии СС "Галичина" Дмитрия Палиива, заявил глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Горсовет Калуша в 2016 году в рамках декоммунизации переименовал улицу имени советского генерала Ивана Черняховского в честь офицера дивизии СС "Галичина" (формирование из украинцев, воевавшее на стороне нацистской Германии) Палиива. Житель Калуша обжаловал это решение в суде.

"Львовский апелляционный суд поддержал иск жителя Калуша Николая Вороняка о признании противоправным и отменил решение калушского горсовета о переименовании улицы в честь гауптштурмфюрера дивизии СС "Галичина" Дмитрия Палиива", — написал Долинский в среду на своей странице в Facebook.

Скриншот сообщения

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

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Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что процесс декоммунизации в Украине практически завершен. По его словам, были переименованы почти тысяча населенных пунктов и более 50 тысяч улиц.