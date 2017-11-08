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    Общество

    В Украине переименовали крупное водохранилище в рамках декоммунизации

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    (обновлено: )29007
    Водохранилище носило название в честь советского партийно-государственного деятеля Феликса Дзержинского. Водохранилище подлежало обязательному переименованию в рамках закона о запрете использования коммунистической символики.
    Водохранилище. Архивное фото
    "Энергоатом"

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Кабмин Украины переименовал Днепродзержинское водохранилище в Каменское, сообщается на сайте телеканала "112 Украина" со ссылкой на соответствующее решение правительства, принятое в среду.

    Глава института Нацпамяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото
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    Днепродзержинское водохранилище – одно из шести крупных украинских водохранилищ, оно входит в каскад Днепровских водохранилищ. Объект создан в результате сооружения в 1964 году Днепродзержиской ГЭС. Водохранилище частично размещено в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях. Водохранилище носило название в честь советского партийно-государственного деятеля Феликса Дзержинского.

    "Кабинет министров переименовал Днепродзержинское водохранилище в Каменское", — говорится в публикации на сайте канала.

    В экспертном заключении к принятому проекту постановление говорится, что водохранилище подлежит обязательному переименованию в рамках закона о запрете использования коммунистической символики.

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    Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что процесс декоммунизации в Украине практически завершен. По его словам, были переименованы почти тысяча населенных пунктов и более 50 тысяч улиц.

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