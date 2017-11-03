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    Общество

    Украинские десантники раскритиковали "декоммунизацию" беретов

    (обновлено: )3510
    Некоторые десантники посоветовали командованию ВДВ заниматься подготовкой бойцов и получше снабжать тыл, а не "декоммунизировать" традицию и символ войск.

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Украинские десантники недовольны сменой голубых беретов на бордовые, пишет "Страна".

    По мнению опрошенных десантников, руководство занято не тем делом.

    "В командовании ВДВ лучше бы занимались подготовкой бойцов и получше бы снабжали тыл… Казармы без отопления, с дырявыми окнами, крыши текут. А они головы ломают, какой бы цвет беретов придумать вместо голубого", — заявил один из военнослужащих.

    "То, что голубые береты были при СССР, в ВДВ, это еще не повод "декоммунизировать" традицию и символ войск", — считает другой участник опроса.

    При этом есть и такие бойцы, которым цвет головного убора без разницы. "Мне все равно, какой цвет берета будет в ВДВ. Главное, каску и броник надеть", — заявил рядовой, проходящий военную службу по контракту.

    Ранее командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины заменило военнослужащим голубые береты на бордовые. Свое решение оно объяснило тем, что голубые береты используют лишь семь стран, включая Россию, а бордовые — 59 государств.

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