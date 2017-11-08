наверх
08.11.201709:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Власти Крыма о мосте через Керченский пролив. Сдадут в срок

    (обновлено: )660150
    По словам Сергея Аксенова, мост через Керченский пролив строится под личным контролем президента Российской Федерации Владимира Путина.
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости Украина. Мост через Керченский пролив будет построен в срок, никаких технических препятствий для реализации проекта нет, заявил глава республики Сергей Аксенов на встрече с иностранными журналистами.

    Сухогруз под арками моста в Крым
    instagram.com/krymsky_bridge
    Под арками моста в Крым прошло первое судно

    На встрече присутствовали журналисты из Греции, Италии, Словакии, Уганды.

    "Мост сегодня строится под личным контролем нашего президента, поэтому никаких угроз нет. Строится в срок, то есть никаких технических препятствий для реализации проекта нет", — сказал Аксенов.

    По его словам, введение в эксплуатацию моста позволит снять проблемы, связанные с доставкой грузов и строительных материалов на полуостров.

    "Портовые процедуры требуют, в том числе, определенных перегрузок, что увеличивает стоимость доставляемых товаров на территорию республики. У нас цены на строительные материалы выше получаются, чем на материке, примерно от 20 до 50%, поэтому мост нам, конечно, снимет эти ограничения", — подчеркнул Аксенов.

    Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    "Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Михаил Саакашвили
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    На месте ЧП в Одессе
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова