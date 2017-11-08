Власти Крыма о мосте через Керченский пролив. Сдадут в срок

КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости Украина. Мост через Керченский пролив будет построен в срок, никаких технических препятствий для реализации проекта нет, заявил глава республики Сергей Аксенов на встрече с иностранными журналистами.

На встрече присутствовали журналисты из Греции, Италии, Словакии, Уганды.

"Мост сегодня строится под личным контролем нашего президента, поэтому никаких угроз нет. Строится в срок, то есть никаких технических препятствий для реализации проекта нет", — сказал Аксенов.

По его словам, введение в эксплуатацию моста позволит снять проблемы, связанные с доставкой грузов и строительных материалов на полуостров.

"Портовые процедуры требуют, в том числе, определенных перегрузок, что увеличивает стоимость доставляемых товаров на территорию республики. У нас цены на строительные материалы выше получаются, чем на материке, примерно от 20 до 50%, поэтому мост нам, конечно, снимет эти ограничения", — подчеркнул Аксенов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.