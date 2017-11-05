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    Культура

    Минкульт Украины просит ЮНЕСКО помочь остановить ремонт дворца в Крыму

    (обновлено: )12401
    Минкультуры Украины возмущено проведением работ в Ханском дворе в Бахчисарае, который внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.
    Здание штаб-квартиры ЮНЕСКО
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины просит ЮНЕСКО повлиять на власти Крыма, чтобы были прекращены работы в Ханском дворце в Бахчисарае, сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

    Эмине Джапарова
    Фото из открытых источников
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    Как отмечается, Минкультуры Украины возмущено проведением работ в Ханском дворе в Бахчисарае, который внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно сообщению, "во время демонтажа всей черепицы и старинных дубовых балок с Великой Ханской мечети были повреждены росписи XVIII века, кроме того на фасаде здания пошли трещины и обвалилась штукатурка".

    "Минкультуры обращается к международной Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международному центру по изучению вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей (ICCROM) с просьбой в очередной раз обратиться к РФ с требованием о неукоснительном соблюдении норм международного законодательства и (требованием) воздерживаться от противоправных действий, которые наносят или могут нанести ущерб культурному наследию Украины на территории Автономной Республики Крым", — говорится в сообщении.

    Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. 

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