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    Общество

    Голая активистка Femen захватила пушку в центре Киева

    (обновлено: )97340
    Полуобнаженная девушка устроила акцию в честь столетия Октябрьской революции возле метро "Арсенальная" в Киеве.
    Активистка Femen захватила пушку в центре Киева
    Фото Strana.ua

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Активистка организации Femen залезла на монумент с пушкой у метро "Арсенальная" в Киеве.

    Акция Femen возле магазина Roshen в центре Киева
    Скриншот с видео Femen
    Обнаженные Femen устроили огненную акцию возле магазина Roshen в Киеве

    Свою акцию она приурочила к 100-летию Октябрьской революции.

    Издание Страна.ua сообщает, что девушка была одета в галифе советских органов госбезопасности и красную косынку. На ее груди был написан лозунг "Revolution 2017".

    На постаменте с пушкой она зажгла файер и подняла красный флаг.

    После акции активистка  Femen прошла по направлению к Верховной Раде и выкрикивала лозунг "Раздавим шоколадную гидру".

    Напомним, утром 7 ноября в Одессе установили на Куликовом поле красного робота, на фигуру которого нанесли несколько лозунгов.

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