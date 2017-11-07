Голая активистка Femen захватила пушку в центре Киева

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Активистка организации Femen залезла на монумент с пушкой у метро "Арсенальная" в Киеве.

Свою акцию она приурочила к 100-летию Октябрьской революции.

Издание Страна.ua сообщает, что девушка была одета в галифе советских органов госбезопасности и красную косынку. На ее груди был написан лозунг "Revolution 2017".

На постаменте с пушкой она зажгла файер и подняла красный флаг.

После акции активистка Femen прошла по направлению к Верховной Раде и выкрикивала лозунг "Раздавим шоколадную гидру".

Напомним, утром 7 ноября в Одессе установили на Куликовом поле красного робота, на фигуру которого нанесли несколько лозунгов.