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    Общество

    В Одессе в годовщину революции установили красного робота

    (обновлено: )18311
    В Одессе на Куликовом поле перед сгоревшим Домом профсоюзов установили фигуру красного робота, который топчет свастику.
    Красный робот в Одессе на Куликовом поле
    Думская.net

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В Одессе в день столетия Октябрьской революции установлен самодельный красный робот, который попирает свастику.

    Фигура робота установлена неизвестными на Куликовом поле напротив Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 года произошли столкновения участников акций протеста.

    Думская.net
    Красный робот в Одессе на Куликовом поле

    Думская.net передает, что одесские правоохранители оцепили территории, где стоит робот. На Куликовом поле присутствуют более десяти машин полиции.

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    На фигуре робота нанесены надписи: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!", "Слава капиталистическому труду! Печатный станок в каждый дом!", "Вся власть воображению".

    Думская.net
    Красный робот в Одессе на Куликовом поле
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