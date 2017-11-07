В Одессе в годовщину революции установили красного робота

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В Одессе в день столетия Октябрьской революции установлен самодельный красный робот, который попирает свастику.

Фигура робота установлена неизвестными на Куликовом поле напротив Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 года произошли столкновения участников акций протеста.

Думская.net Красный робот в Одессе на Куликовом поле

Думская.net передает, что одесские правоохранители оцепили территории, где стоит робот. На Куликовом поле присутствуют более десяти машин полиции.

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На фигуре робота нанесены надписи: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!", "Слава капиталистическому труду! Печатный станок в каждый дом!", "Вся власть воображению".