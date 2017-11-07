Луганск оставили без воды, насосная станция обесточена

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Предприятие "Луганское энергетическое объединение" обесточило из-за долгов Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей Луганска, говорится в сообщении предприятия в Facebook во вторник.

Накануне "Луганское энергетическое объединение" предупредило, что из-за долгов обесточит станцию.

"6 ноября из-за задолженности за электроэнергию была обесточена Петровская насосная станция Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей неконтролируемой части Луганской области, в частности, город Луганск. Причиной обесточивания стал долг водоканала, который по состоянию на 6 ноября составляет почти 157 миллионов гривен и постоянно растет. При этом долг сформировался как раз за счет долгов ЛНР, ибо 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию", — говорится в сообщении.

По данным компании, также задолженность за электроэнергию стала причиной обесточивания Сватовского водоканала и Кременского.