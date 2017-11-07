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    Общество

    Луганск оставили без воды, насосная станция обесточена

    (обновлено: )22506
    "Луганское энергетическое объединение" отключило электроснабжение насосной станции, которая подает воду в Луганск. Отключение произведено из-за долга в 157 миллионов гривен.
    Работа коммунальных служб
    RIA News Валерий Титиевский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Предприятие "Луганское энергетическое объединение" обесточило из-за долгов Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей Луганска, говорится в сообщении предприятия в Facebook во вторник.

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    Накануне "Луганское энергетическое объединение" предупредило, что из-за долгов обесточит станцию.

    "6 ноября из-за задолженности за электроэнергию была обесточена Петровская насосная станция Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей неконтролируемой части Луганской области, в частности, город Луганск. Причиной обесточивания стал долг водоканала, который по состоянию на 6 ноября составляет почти 157 миллионов гривен и постоянно растет. При этом долг сформировался как раз за счет долгов ЛНР, ибо 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию", — говорится в сообщении.

    По данным компании, также задолженность за электроэнергию стала причиной обесточивания Сватовского водоканала и Кременского.

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