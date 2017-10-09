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    Происшествия

    В пригороде Луганска подорвался тракторист

    (обновлено: )30
    По словам представителя самопровозглашенной ЛНР, тракторист пострадал в результате взрыва неустановленного предмета в ходе проведения сельскохозяйственных работ.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Тракторист получил контузию, подорвавшись на неустановленном предмете во время сельхозработ в районе поселка Металлист в пригороде Луганска, заявил в понедельник представитель министерства чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной ЛНР Олег Дрозденко.

    "В Славяносербском районе в районе поселка Металлист в результате взрыва неустановленного предмета в результате проведения сельскохозяйственных работ пострадал тракторист", — сказал он в эфире телеканала "Луганск 24".

    По данным ведомства, пострадавший с легкой контузией доставлен в одну из больниц Луганска.

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