В пригороде Луганска подорвался тракторист

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Тракторист получил контузию, подорвавшись на неустановленном предмете во время сельхозработ в районе поселка Металлист в пригороде Луганска, заявил в понедельник представитель министерства чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной ЛНР Олег Дрозденко.

"В Славяносербском районе в районе поселка Металлист в результате взрыва неустановленного предмета в результате проведения сельскохозяйственных работ пострадал тракторист", — сказал он в эфире телеканала "Луганск 24".

По данным ведомства, пострадавший с легкой контузией доставлен в одну из больниц Луганска.