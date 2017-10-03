Силовики заявили об обстрелах на луганском направлении

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Силовики утверждают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 17 раз открывали огонь по их позициям.

Согласно заявлению пресс-центра АТО в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "17 раз нарушили перемирие".

По данным военных, на донецком направлении огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки, Зайцево, Майорской и Невельского. На луганском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Донца и Крымского.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.