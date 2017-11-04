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    Против нардепа Барны завели дело за избиение предпринимателя

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    По словам предпринимателя из Тернопольской области Игоря Мизероты, Олег Барна бил его по голове, в результате чего он получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины.
    Олег Барна
    Facebook Олега Барны

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна избил предпринимателя из Тернопольской области Игоря Мизероты. Об этом сам потерпевший заявил в эфире телеканала "112 Украина".

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    "Он приехал, я не ссорился, подошел. Понял, что это Барна, понял, что с ним не о чем говорить, у него "история". Я обернулся, шел, он напал на меня", — рассказал Мизерота.

    По словам предпринимателя, Барна бил его по голове, в результате чего он получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины.

    Причина конфликта, по словам Мизероты, это пруд, которым он владеет. "Эта история длится три года, Барна из соседнего села, ему очень понравился мой пруд, он использует все возможности, законные и незаконные, которые только возможны, чтобы забрать пруд. Теперь у него нет аргументов, поэтому он воспользовался силой. Я понимаю, что ему ничего не будет, он в центре Киева сбил трамвай и ему это прошло", — заявил он.

    Председатель районного отделения полиции Анатолий Мельник подтвердил, что Мизерота написал заявление на Барну, в связи с чем было открыто производство.

    "Заявление зарегистрировано. Проводится досудебное следствие. Дело открыли по статье "умышленное причинение легких телесных повреждений". В больнице показали справку, где указано, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и гематомы", — рассказал он.

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    В то же время сам Барна считает, что Мизерота владеет прудом незаконно и водоем должен принадлежать государству. При этом, по его словам, никакой драки не было. 

    Напомним, в октябре во время акций протеста под Верховной Радой митингующие избили Олега Барну

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