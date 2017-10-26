Депутатам драться можно, а бить их – нельзя. Юрист о двойных стандартах

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Семь лет тюрьмы могут получить активисты, которые избили народных депутатов Олега Барну и Алексея Гончаренко во время акций протеста под зданием парламента. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Кроме того, генпрокурор подчеркнул, что к ответственности будут привлечены все, кто нанес телесные повреждения правоохранителям во время мирных протестов под ВР.

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Впрочем, и украинские депутаты не отличаются тихим нравом. Время от времени драки происходят не только в сессионном зале парламента, но и вне его. Здесь можно вспомнить, как депутат Владимир Парасюк ногой ударил заместителя начальника главного управления по борьбе с коррупцией СБУ Василия Писного, кроме того, он подрался с начальником управления Госохраны Валерием Гелетеем.

Еще пример: нардеп от фракции "Самопомич" Егор Соболев недавно ударил "киборга" из Донецкого аэропорта с позывным "Ярый".

Адекватное ли наказание грозит активистам, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил юрист, директор юридической компании "Пронин и партнеры" Евгений Пронин.

Евгений Пронин/Facebook Евгений Пронин

(текст публикуется на языке оригинала)

Як вам така перспектива – сім років за побиття депутата?

– Така перспектива визначена в статті 346 Кримінального кодексу, на яку, власне, посилались в своїх коментарях вищі посадові особи, в тому числі, наскільки мені відомо, генпрокурор, а частина друга, дійсно, передбачає позбавлення на строк від чотирьох до семи.

Але чому зазначалось саме сім – найвища, для мене незрозуміло. Я навіть не знаю, чи було встановлено якийсь рівень тілесних ушкоджень Барни та Гончаренка.

Якщо з Барною можна розібратись з того, що ми бачили на відео, то Гончаренка – закидали яйцями. Це кримінальна відповідальність?

– Там кримінальна відповідальність встановлена, якщо були нанесені тілесні ушкодження, тобто, знову-таки, достатньо такий складний юридичний факт. Але, я думаю, що в тому випадку, що було на відео, що було з паном Гончаренком, це буде складнувато.

З іншого боку, будь-яка публікація в ЗМІ може стати підставою для відкриття кримінального провадження. Як тут бути?

— У нас, по-перше, для того, щоб притягнути по частині другій, до семи років, то там повинно бути доведений факт — умисна заподіяна шкода, зазначена в частині першій, тілесні ушкодження, і тоді це достатньо складна юридична процедура.

Так, в народі зняття побоїв — це проведення спеціальних заходів медичного характеру, наслідком яких буде висновок, офіційний висновок, і вже після того буде слідство, потім буде суд і т.д. Тому ми ж розуміємо, що це багатокрокова процедура.

Якщо немає заяви від нардепа про те, що в нього прилетіло яйце, може бути відкрите кримінальне провадження, і в перспективі та людина, яка це зробила, сісти у в’язницю?

– У цьому випадку навряд чи: немає заяви, немає юридичного факту, немає потерплої особи, не встановлено вини. Тобто є цілий спектр юридичних заходів, які мають привести до того, щоб особа була притягнута до кримінальної відповідальності. Немає потерплої особи, тобто немає факту вчинення кримінального правопорушення. Тому аж дуже навряд чи.

Скриншот Владимир Парасюк бьет ногой в лицо Василия Писного

Що може бути Парасюку за те, що він розпускає руки, і яким чином цей механізм працює щодо нардепів?

– Наявність депутатської недоторканності не гарантує особі того, що вона не може бути притягнута до кримінальної відповідальності. З приводу Парасюка. Якщо немає особи, котра заявляє на нього, не звертається до правоохоронних органів із заявою, то, знову-таки, немає юридичного факту.

На юридичних факультетах розглядають приклад: особа б’є тварину, то тварина не може звернутись та порушити карну справу, і тому в інтересах тварини можуть люди звернутись з такою заявою. Тому я не виключаю факту те, що якщо інша особа, побачивши відеоролик, де б’ється Парасюк або родич особи потерпілої, яка сама не звертається, звернеться до правоохоронних органів для захисту інтересів, то тут можна розглядати, скажімо так, як підставу порушення кримінального провадження.

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Але всі абсолютно рівні перед законом – і нардеп, і не нардеп, і президент України, відповідно, процедура притягнення до відповідальності.

Депутати Мосійчук та Луценко заважали конвоїрам забрати в ізолятор тимчасового тримання лідера ОУН Коханівського. Таку поведінку нардепів як можна розглядати?

– Це порушення законодавства. У будь-якому випадку всі рівні перед законом. Я бачив ситуацію, яка була в суді. Як на мене, тут оцінювати дії суддів мені дуже складно.

Те, що робили нардепи, як на мене в цьому випадку не на суд, а тиск на осіб, які виконують свої прямі повноваження, які передбачені посадовими інструкціями, за котрі вони отримують зарплату. Я це розглядаю як порушення.

К слову, советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил, что если участники беспорядков в Святошинском райсуде не понесут ответственность, это докажет правовую вакханалию в стране.