Голодовка отменяется. Горнякам в Донецкой области выдали зарплаты

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина.

Горняки украинского госпредприятия "Мирноградуголь" (до 2017 года "Красноармейскуголь") в Донецкой области получили зарплаты и прекратили голодовку, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, они поднялись на поверхность.

"Около 18 часов шахтерам на телефоны начали приходить сообщения о зачислении средств на их лицевые счета, поэтому горняки прекратили голодовку и сейчас поднимаются на поверхность… Шахтерам перечислили зарплаты за август и сентябрь", — написал Волынец в Facebook, не указав общую сумму перечисленных средств.

В понедельник Волынец заявил, что шахтеры госпредприятия отказались добывать уголь, требуя выплаты долгов по зарплатам за три месяца. В пятницу Волынец сообщил, что 14-ти находившимся под землей горнякам до конца дня власти пообещали перечислить зарплаты, однако деньги они не получили и объявили голодовку.