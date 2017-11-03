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    Общество

    Голодовка отменяется. Горнякам в Донецкой области выдали зарплаты

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    Шахтерам на телефоны начали приходить сообщения о зачислении средств на их лицевые счета, поэтому горняки прекратили голодовку и сейчас поднимаются на поверхность.
    Шахта Донбасса. Архивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. 

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Константин Гришин
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    Горняки украинского госпредприятия "Мирноградуголь" (до 2017 года "Красноармейскуголь") в Донецкой области получили зарплаты и прекратили голодовку, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

    По его словам, они поднялись на поверхность.

    "Около 18 часов шахтерам на телефоны начали приходить сообщения о зачислении средств на их лицевые счета, поэтому горняки прекратили голодовку и сейчас поднимаются на поверхность… Шахтерам перечислили зарплаты за август и сентябрь", — написал Волынец в Facebook, не указав общую сумму перечисленных средств.

    В понедельник Волынец заявил, что шахтеры госпредприятия отказались добывать уголь, требуя выплаты долгов по зарплатам за три месяца. В пятницу Волынец сообщил, что 14-ти находившимся под землей горнякам до конца дня власти пообещали перечислить зарплаты, однако деньги они не получили и объявили голодовку.

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