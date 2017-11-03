Не получив зарплат, горняки в Донецкой области объявили голодовку

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина.

Горняки украинского госпредприятия "Мирноградуголь" (до 2017 года "Красноармейскуголь") в Донецкой области объявили голодовку из-за того, что им так и не выдали зарплаты.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"С 17 часов горняки шахты "Родинская" объявили о начале голодовки. Шахтеры сегодня так и не получили деньги. Терпение лопнуло. Ребята прибегли к крайним мерам — голодовке", — написал Волынец в Facebook в пятницу вечером.

В понедельник Волынец заявил, что шахтеры госпредприятия отказались добывать уголь, требуя выплаты долгов по зарплатам за три месяца.

Ранее в пятницу он сказал, что горняки ожидают выплаты зарплат до конца дня, иначе объявят голодовку. По его данным, 14 горняков шахты "Родинская" на тот момент оставались под землей.