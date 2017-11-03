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    Общество

    Не получив зарплат, горняки в Донецкой области объявили голодовку

    (обновлено: )23610
    Как сообщил председатель Независимого профсоюза горняков, с 17 часов горняки шахты "Родинская" объявили о начале голодовки. Шахтеры сегодня так и не получили деньги.
    Шахтеры. Архивное фото
    RIA News Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина.

    Каска
    RIA News Виталий Аньков
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    Горняки украинского госпредприятия "Мирноградуголь" (до 2017 года "Красноармейскуголь") в Донецкой области объявили голодовку из-за того, что им так и не выдали зарплаты.

    Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

    "С 17 часов горняки шахты "Родинская" объявили о начале голодовки. Шахтеры сегодня так и не получили деньги. Терпение лопнуло. Ребята прибегли к крайним мерам — голодовке", — написал Волынец в Facebook в пятницу вечером.

    В понедельник Волынец заявил, что шахтеры госпредприятия отказались добывать уголь, требуя выплаты долгов по зарплатам за три месяца.

    Ранее в пятницу он сказал, что горняки ожидают выплаты зарплат до конца дня, иначе объявят голодовку. По его данным, 14 горняков шахты "Родинская" на тот момент оставались под землей.

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