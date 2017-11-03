Поляки жалуются на низкие зарплаты из-за украинских заробитчан

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Согласно опросу компании Personnel Service, большинство поляков убеждены, что украинские трудовые мигранты в Польше обвалили рост зарплат. Такую точку зрения поддерживают 42% респондентов.

Из-за украинцев фирмы не спешат повышать зарплаты своим работникам, несмотря на требования поляков. Согласно опросу, именно украинцы не позволяют подорвать польскую экономику и выполняют текущие задачи для компаний.

По данным главного управления статистики Польши, средняя месячная зарплата в сентябре составила 4473,06 злотых (31,3 тыс. грн). Это на 6% больше показателей 2016 года. Но почти половина работников убеждены, что зарплаты должны расти еще быстрее. Ответственными за текущее состояние они называют массовую иммиграцию работников из Украины.

По словам Кшиштофа Инглота, президента Personnel Service, в Польше не хватает рабочих рук. В пример он привел некоего нидерландского бизнесмена, который предлагал полякам 20 злотых за час работы (140 грн), но желающих работать не нашел.

Вместе с тем 88% поляков не боятся, что украинцы заберут их работы. Причина в том, что граждане Украины занимают невысокие должности. Многие польские работники вообще положительно относятся к тем, кто приезжает с восточной границы и не трактуют их, как угрозу для работы, отмечает Лукаш Козловский, главный экономист союза работодателей Польши.

Ранее сообщалось, что правительство Польши до конца текущего года планирует принять проект закона, который вводит фиксированный налог за трудоустройство сезонного работника.