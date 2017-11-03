Украинцы из Донбасса - в группе риска по психическим расстройствам

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Психические болезни занимают второе место среди причин инвалидности в Украине, сообщили в Минздраве, передает УНИАН.

Об этом свидетельствуют исследования в области психического здоровья, проведенные экспертами Всемирного банка.

Международные эксперты исследовали проблематику психического здоровья в Украине и доступа к лечению самых распространенных психических расстройств на примере Львовской, Полтавской и Запорожской областей.

Согласно данным исследования, проблемы с психическим здоровьем занимают второе место среди причин инвалидности в Украине. Исследование показало, что проблемы с психическим здоровьем в Украине тесно связаны с бедностью, безработицей и ощущением опасности, что усиливаются в связи с последствиями военного конфликта на востоке страны. Так, в зоне риска психических расстройств украинцы пожилого возраста, с низким уровнем образованности и живущие на востоке Украины.

Среди лиц старшего возраста депрессия чаще всего появляется у людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Всемирный банк представил результаты оценки "Психическое здоровье на переходном этапе: Результаты оценки и рекомендации для интеграции охраны психического здоровья в систему первичной медико-санитарной помощи и общественные платформы предоставления услуг", которое проводилось совместно Международным медицинским корпусом, Всемирным банком и Швейцарским бюро сотрудничества.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко считает, что остановить конфликт в Донбассе и перейти к прямому диалогу с Киевом возможно только в случае, если "к руководству Украиной придут вменяемые люди".