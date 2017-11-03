Расследование дела Каськива спускают на тормоза - эксперт

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. За экстрадированного из Панамы экс-главу Госинвестпроекта Владислава Каськива внес залог его адвокат Виктор Ермолаев. На своей странице в Facebook он сообщил, что это средства самого Каськива. А сумму ущерба якобы внес президент агропромышленной корпорации "Сквира" Иван Суслов.

Чем закончится это дело спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Института информационного общества Ярослав Павловский.

"Оказалось, что все заявления генпрокурора и его официальных спикеров о том, что Каськив сядет, не соответствуют действительности. И Каськив прилетел, он уже на свободе, так сказать, дал подписку, рассчитался, и оказывается, вопросов к нему со стороны украинского государства, нет", — заявил эксперт.

Кроме того, он прокомментировал заявление генпрокурора о том, что Каськив признал свою вину, хоть и юридически это не задокументировано:

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"Я не знаю, это игра слов, понимаете. Бьют же не по паспорту, а по физиономии. Поэтому если господин Луценко прибегает к такой игре слов, это означает, что наверняка других аргументов нет. Я не думаю, что расследование завершилось. Но, я думаю, сейчас мы становимся свидетелями того, что это расследование спускают на тормозах, выбрасывая весь пар в гудок", — сказал эксперт.