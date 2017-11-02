Сантименты в сторону: Каськив вернулся. Есть ли у него портфель компромата?

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Возвращение в Украину

Бывший глава Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислав Каськив, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами Государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн, снова в Украине. Как заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, беглый чиновник в ночь на 1 ноября был экстрадирован из Панамы.

Согласно заявлению генпрокурора, Каськива после прибытия в Киев сразу же доставили в Главное следственное управление ГПУ. При этом Луценко объявил, что "это первый случай экстрадиции экс-чиновника в Украину".

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Вместе с тем юрист, экс-замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил совершенно другую версию возвращения Каськива в Украину.

"Каськив несколько месяцев назад письменно попросил у панамских властей своей добровольной экстрадиции в Украину, доказывал панамскому суду, что ему нечего скрывать, а потом ещё и купил авиабилет за свой счет", - сообщил Портнов.

По его словам, Каськив свободно перемещался в аэропорту Амстердама и ночью прилетел в Киев, заранее сообщив об этом украинским следователям.

Сам же экс-чиновник заявил, что за свой счет оплатил перелет и его возвращение было добровольным, так как Верховный Суд Панамы удовлетворил его просьбу на добровольное возвращение в Киев, зафиксировав при этом международные гарантии Украины не выдвигать против него дополнительных обвинений.

Суд и возмещение ущерба

После возвращения Каськива Генпрокуратура обратилась в Печерский районный суд для избрания ему меры пресечения. Суд арестовал Каськива на два месяца с возможностью внесения залога в 160 тыс гривен, и бывший чиновник был освобожден прямо в зале суда после внесения установленной суммы. При этом залог заплатил некий Виктор Владимирович Ермолаев. Человек "с похожими инициалами" был дважды помощником экс-нардепа Александра Кузьмука в Верховной Раде, пишут СМИ.

Суд обязал Каськива также сдать все имеющиеся загранпаспорта и являться по первому требованию к следователю, сообщать о своем местонахождении.

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Сюрпризом вместе с тем стало то, что в ходе суда защита Каськива предоставила справку о полном возмещении чиновником нанесенного государству ущерба. По данным СМИ, более 7 млн гривен, в присвоении которых подозревается бывший чиновник, возместил государству президент агропромышленной корпорации "Сквира" Иван Суслов. Сын Суслова Евгений является давним другом Каськива, и именно с ним тот отмечал возвращение в Украину. Средства внесены через "Аккордбанк" еще 25 октября, следует из поручения.

Отказ от сделки и новые дела

После суда Луценко заявил, что ГПУ предлагала Каськиву заключить сделку со следствием, рассказать о других участниках, причастных к хищению государственных средств и получить более мягкий приговор, но получила отказ. Также он отметил, что Генпрокуратура была против залога для Каськива, тем более в таком размере.

Луценко добавил, что в будущем Каськиву могут быть вручены подозрения и по другим делам.

"Сейчас он проходит по одному делу. Но журналистские расследования и расследования правоохранительных органов свидетельствуют о его причастности и к другим делам, о нанесении государству ущерба на сотни миллионов гривен. Подозрения по этим эпизодам будут объявлены в будущем", — сказал Луценко.

И все-таки генпрокурор пролил свет на возвращение Каськива. По его словам, Каськив не сам сдался правоохранителям, а лишь согласился на добровольную экстрадицию.

"Было решение Панамы о его экстрадиции в течение 30 дней. Он мог обжаловать это решение, но решил доказывать свою правоту в суде. Он за свой счет, за что мы ему благодарны, купил билет в Украину. Три работника генпрокуратуры за государственный счет приобрели билеты в Панаму и обратно и доставили Каськива на территорию Украины", — отметил Луценко.

Суть подозрений

Каськив был объявлен в международный розыск Украиной в марте 2016 года. Бывшему чиновнику было предъявлено подозрение по статье "присвоение, растрата имущества" и "служебный подлог" Уголовного кодекса, а на его имущество наложен арест. 18 августа Каськива задержали в Панаме, а 9 сентября суд его арестовал. Сам Каськив заявил, что направился в Панаму для реализации инвестиционных проектов.

Позднее стало известно, что панамский суд избрал Каськиву меру пресечения в виде залога 600 тысяч долларов, ограничив передвижение городом. Около года назад он внес залог.

Экс-чиновник подавал ходатайство о предоставлении ему политического убежища, однако Панама отказала. В тоже время Украина обратилась к властям Панамы о его выдаче.