Дело Каськива и миф о "решительной и неукротимой спецоперации" ГПУ

РИА Новости Украина

Бывший глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив в ночь на среду был экстрадирован из Панамы в Украину, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. При этом он объявил, что "это первый случай экстрадиции экс-чиновника в Украину".

Он напомнил, что Каськив подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами Государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн.

Все уже насладились блестящей "спецоперацией" ГПУ по дивной "экстрадиции" Каськива, интересуется на своей своей странице в Facebook юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш.

"Той самой, решительной и неукротимой ("спецоперацией"), где Каськив:

сам письменно просил экстрадиции;

сам оплатил убытки;

сам купил билет;

сам прилетел, заранее сообщив об этом властям?

А потом, получил скромный по сегодняшним судебным меркам залог, и ушел.

Давайте еще!", — написала юрист.

Лукаш напомнила, что в сентябре 2017 года ГПУ похвасталась, что в Швейцарии найдено и арестовано "Золото Януковича", и нашли его благодаря сделке его сообщников со следствием.

"500 кг золота в слитках. Шок и трепет! И тишина. Не звенят слитки в украинских закромах. Рассосались? Зима уж близится, а золота все нет! Злые языки говорят, что золото это не простое. Может испаряться, улетучиваться и менять место нахождения. Поинтересуйтесь", — предложила юрист.

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Напомним, в августе 2016 года Луценко заявил о задержании Каськива в Панаме. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело против Каськива по статье "присвоение, растрата имущества и служебный подлог". Он подозревается в хищении примерно 300 тысяч долларов госсредств в 2012-2013 годах.

Facebook Елены Лукаш Скриншот с сайта Facebook

Генпрокуратура Украины сообщила, что готовит документы в Панаму для экстрадиции Каськива. Экс-чиновник подавал ходатайство о предоставлении ему политического убежища, однако Панама отказала.