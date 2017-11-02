Каськив не вернулся в Украину, а, скорее, сбежал из Панамы - адвокат

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РИА новости Украина — радиостанция Голос столицы

Экс-главу Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива отпустили под залог в размере 160 тысяч гривен. Эту сумму он должен внести в течение 5 дней. Такое решение принял Печерский районный суд, и позже об этом сообщили в Генпрокуратуре. Также сообщается, что суд обязал Каськива сдать все загранпаспорта, являться по первому требованию к следователю и сообщать о своем местонахождении.

Стоит напомнить, что ночью 1 ноября Владислава Каськива экстрадировали из Панамы. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко. В то же время, бывший советник Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов утверждает, что Каськив сам просил власти Панамы выдать его Украине и прилетел в Киев добровольно.

Его подозревают в завладении в 2012 году средствами госбюджета на сумму около 7,5 миллионов гривен.

Решение суда проанализировал адвокат, правозащитник Егор Штокалов в эфире радиостанции Голос столицы.

Как так быстро избрали меру пресечения?

На самом деле, ходатайство об избрании меры пресечения процессуально слушается очень быстро. Дело в том, что такие ходатайства являются внеочередными. И судьи достаточно быстро их рассматривают. Эта практика уже стабильная.

А как долго может длиться процесс экстрадиции?

На самом деле, информация о том, что Каськива нашли на территории Панамской Республики, уже достаточно давняя. И именно тогда был начат процесс экстрадиции, именно тогда ГПУ отправила запрос через Минюст на выдачу им Каськива.

То есть это заслуга ГПУ?

То, что он сюда приехал? Если смотреть с точки зрения процесса, то да. Я сомневаюсь, что бы он захотел возвращаться в Украину, если бы не было никаких претензий к нему с панамской стороны. То, что он сюда прилетел добровольно, сам купил билет и явился на территорию Украины, это необходимо изучить дополнительно, посмотреть документы, было ли у него действительно собственное намерение возвращаться или все-таки его там задержали и принудительно доставили на рейс в Киев.

Печерский районный суд избрал меру пресечения для Каськива в виде ареста на два месяца с возможностью внесения залога в размере 160 тысяч гривен. Как вы можете прокомментировать решение суда?

Учитывая размер ущерба, который инкриминируют Каськиву, хочу сказать, что это интересный прецедент. Но как адвокат я не имею права критиковать решения суда, потому что оно выносится именем Украины.

Каськива подозревают в завладении в 2012 году средствами госбюджета на сумму около 7,5 млн гривен, а размер залога — всего 160 тысяч гривен.

Да. Если оценивать перспективу, его скорейшего выхода на свободу, я оцениваю эту перспективу позитивно и считаю, что достаточно скоро Каськив может оказаться на свободе. Это завтра-послезавтра.

На базе чего устанавливается размер залога?

У нас есть градация по размерам залога. Она определяет, как правило, верхнюю планку и привязывается к тяжести преступлений: легкие, средние, тяжкие и особо тяжкие преступления. Но в то же время, когда идет речь об особо тяжких преступлениях, судья имеет право самостоятельно определить размер залога, не обращая внимания на его пределы. То есть выйти за рамки и самостоятельно определить этот размер. Поэтому у нас и существуют залоги по 150 млн гривен, по 200 млн гривен залоги. И в то же время, существуют такие, как 160 тыс. в частности.

В ГПУ утверждают, что решение суда обосновано тем, что защита Каськива предоставила справку о полном возмещении ущерба, а также наличии пяти несовершеннолетних детей. Насколько эти обстоятельства могли повлиять на решение суда?

Наличие пяти несовершеннолетних детей является достаточным основанием для того, чтобы определить лояльную меру пресечения для подозреваемого. И то, что полностью компенсирован ущерб государству, это смягчающее обстоятельство при рассмотрении дела об избрании меры пресечения.

А когда он мог возместить ущерб?

Действительно возникает вопрос, и лично мне не понятно, как могла произойти процедура компенсации всего ущерба без приговора суда и без определения размера причиненного ущерба. То есть перед тем, как что-то компенсировать, надо определить, а должен ли компенсировать, и какой же размер должен компенсировать.

Если экс-чиновник в течение пяти дней не внесет залог, его арестуют?

Я так понял, в начале разговора вы сказали, что ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога. Если он залог не вносит, то он остается в изоляторе временного содержания, либо в следственном изоляторе сроком на два месяца. И дальше будет продление. Если же ему был просто избран залог без содержания под стражей, то у него есть пять дней на внесение этого залога. Если он залог не вносит, то прокурор обратится с ходатайством об изменении меры пресечения, и судья будет либо увеличивать ему залог, либо все-таки даст ему другую меру пресечения, как домашний арест или личное обязательство, самое легкое, что может быть. Или же самое жесткое — это содержание под стражей.

Каськив будет вынужден сдать свои загранпаспорта и сообщать о своем месте пребывания. Как часто нужно сообщать?

Он должен уведомлять о своем местонахождении только в случае, если он хочет его изменить. В состоянии на вчера было зафиксировано его местонахождение, оно зафиксировано в суде. Там прописан адрес, где он постоянно проживает. Если же он этот адрес хочет покинуть, поменять, например, в рамках города Киева, он должен уведомить об этом следователя. Если он хочет покинуть территорию Киева, он должен уведомить следователя. Выехать за пределы другой страны ему сейчас не разрешено и это не представляется возможным, так как он должен сдать все паспорта.

Нужно ли ему ждать разрешения от прокурора изменить свое местоположение?

Как у нас показывает последняя практика, в частности, с Розенблатом, когда он уведомил все-таки НАБУ о том, что он собирается слетать в Вену, и его сняли с самолета, то уведомляй, не уведомляй, все равно будут к тебе вопросы. Но в принципе, Розенблат сделал все в соответствии с нормами процесса. Он уведомил НАБУ, ответа никакого не последовало, в том числе и запрета, и соответственно, он имел возможность покинуть территорию Украины. Точно так же может быть и с Каськивым. Он хочет поехать куда-то в Трускавец оздоровиться? Он уведомил следователя или прокурора о том, что он выезжает, ответа никакого нет, он может свободно ехать в Трускавец. Но это не защищает его от того, что к нему не будет никаких претензий.

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Ранее юрист Евгений Пронин в эфире радиостанции Голос столицы заявлял о том, что правдивой информации о возвращении Каськива в Украину — нет.