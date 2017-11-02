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    Общество

    В Херсонской области изъяли элитной марихуаны на миллион гривен

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    Как рассказал начальник управления противодействия наркопреступности ГУ Нацполиции в Херсонской области Андрей Денисьев, подозреваемые сбывали марихуану только большими партиями и проверенным покупателям.
    В Херсонской области изъяли элитной марихуаны на миллион гривен
    ГУНП в Херсонской области

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Работники управления противодействия наркопреступности областного главка полиции под процессуальным руководством Херсонской местной прокуратуры задержали преступную группу в составе двух человек, которые выращивали и сбывали каннабис на территории региона и в целом по стране. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

    Как уточняется, во время обысков у задержанных изъяли 35 кг марихуаны на сумму более 1 млн гривен.

    ГУНП в Херсонской области
    В Херсонской области изъяли элитной марихуаны на миллион гривен

    Полицейские выяснили, что подозреваемые проживают в одном из сел Белозерского района. Двое мужчин 33 и 35 лет наладили выращивание и сбыт конопли в области и на территории Украины. Злоумышленники выращивали только элитные сорта конопли. Семена наркорастений заказывали из-за рубежа через интернет, каждое такое семя стоит 7 евро. Для выращивания, переработки и хранения каннабиса они использовали свои домовладения.

    Как рассказал начальник управления противодействия наркопреступности ГУ Нацполиции в Херсонской области Андрей Денисьев, подозреваемые сбывали марихуану только большими партиями и проверенным покупателям. Во время обысков в их домовладениях полицейские обнаружили и изъяли 35 кг марихуаны. По приблизительным подсчетам, изъято наркотиков на сумму более 1 млн гривен. Устанавливаются каналы сбыта наркотика.

     

    ГУНП в Херсонской области
    В Херсонской области изъяли элитной марихуаны на миллион гривен

    Подозреваемые задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта в особо крупных размерах".

    Напомним, ранее сообщалось, что пограничники нашли при досмотре у гражданина Украины семь брикетов марихуаны весом в 7 кг.

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