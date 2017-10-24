В США супруги получили вместо контейнера для вещей 30 кг марихуаны

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. В городе Орландо американского штата Флорида пара из интернет-магазина Amazon вместо заказанных контейнеров для хранения вещей пришли 29,5 килограммами марихуаны, сообщает местный телеканал BBC .

Пара сразу очень удивились такой странной посылке, ведь по весу она явно не соответствовала заказанному. Придя домой и открыв ее, пара обнаружила, что контейнеры пришли с марихуаной.

"Когда к нам вошла сотрудница полиции, она просто не могла поверить, что все это действительно происходит", — рассказал мужчина.

По его словам, вместе с невестой они несколько дней не ночевали дома, опасаясь, что туда в поиске "товара" нагрянут наркодельцы.

Сейчас стражи порядка конфисковали посылку, проводится расследование. Компания Amazon также сотрудничает со следствием.

Напомним, компания из США American Green Inc., которая занимается выращиванием марихуаны и производством продуктов из каннабиса, решила для привлечения новых клиентов приобрести в Калифорнии целый город.