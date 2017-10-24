наверх
24.10.201721:34
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В США супруги получили вместо контейнера для вещей 30 кг марихуаны

    (обновлено: )5110
    Пара сразу очень удивились такой странной посылке, ведь по весу она явно не соответствовала заказанному. Придя домой и открыв ее, пара обнаружила, что контейнеры пришли с марихуаной.
    В США супруги получили вместо контейнера для вещей 30 кг марихуаны
    bbc.com

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. В городе Орландо американского штата Флорида пара из интернет-магазина Amazon вместо заказанных контейнеров для хранения вещей пришли 29,5 килограммами марихуаны, сообщает местный телеканал BBC .

    Поля марихуаны в Днепропетровской области показали с воздуха
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Урожай по-днепровски. Полиция обнаружила поле марихуаны

    Пара сразу очень удивились такой странной посылке, ведь по весу она явно не соответствовала заказанному. Придя домой и открыв ее, пара обнаружила, что контейнеры пришли с марихуаной.

    "Когда к нам вошла сотрудница полиции, она просто не могла поверить, что все это действительно происходит", — рассказал мужчина.

    По его словам, вместе с невестой они несколько дней не ночевали дома, опасаясь, что туда в поиске "товара" нагрянут наркодельцы.

    Сейчас стражи порядка конфисковали посылку, проводится расследование. Компания Amazon также сотрудничает со следствием.

    Напомним, компания из США American Green Inc., которая занимается выращиванием марихуаны и производством продуктов из каннабиса, решила для привлечения новых клиентов приобрести в Калифорнии целый город.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    ДТП в Харькове в 2008 году, когда погибли шесть человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Протесты в Каталонии
    Евросепаратизм: Каталония, Венето, Ломбардия. Кто дальше?