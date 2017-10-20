наверх
20.10.201710:07
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Еще одна страна разрешила продажу марихуаны

    11510
    Согласно приказу министерства здравоохранения Уругвая, медицинские препараты, выработанные с использованием каннабиса, теперь могут продаваться в аптеках страны по предъявлении рецепта от врача.
    Марш в поддержку легализации марихуаны в Буэнос-Айресе
    REUTERS Marcos Brindicci

    КИЕВ, 20 окт – РИА Новости Украина. Власти Уругвая официально разрешили продажу марихуаны в медицинских целях, следует из опубликованного в четверг приказа министерства здравоохранения.

    Поля марихуаны в Днепропетровской области показали с воздуха
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Урожай по-днепровски. Полиция обнаружила поле марихуаны

    Согласно документу, медицинские препараты, выработанные с использованием каннабиса, теперь могут продаваться в аптеках страны по предъявлении рецепта от врача. Как отмечает портал Publimetro, правило будет распространяться и на иностранцев в отличие от покупки марихуаны в развлекательных целях. Препараты на основе марихуаны используются для лечения эпилепсии и склероза, также они могут снимать боль.

    В июле в Уругвае началась легальная продажа марихуаны в развлекательных целях. В конце 2013 года Уругвай принял закон, согласно которому жители страны могут самостоятельно выращивать марихуану в ограниченных количествах, а также покупать ее в аптеках при прохождении идентификации через отпечатки пальцев.

    Законодательство разрешает гражданам страны старше 18 дет покупать 10 граммов марихуаны в неделю или 40 граммов в месяц. Всего в системе продаж зарегистрировались порядка 15 тысяч потребителей. Стоимость грамма каннабиса составляет около 1,3 доллара. Таким образом, Уругвай превратился в первую в мире страну, в которой разрешен легальный оборот марихуаны с целью ее потребления в развлекательных и медицинских целях.

    Напомним, ранее в Мексике палата депутатов парламента одобрила использование марихуаны в медицинских целях.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Внедорожник Lexus, который сбил пешеходов на тротуаре в Харькове
    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове
    Участники протеста под Верховной Радой, октябрь 2017
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Сергей Кивалов. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Министерство образования и науки Украины
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии