Производитель марихуаны купил в США целый город

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Компания из США American Green Inc., которая занимается выращиванием марихуаны и производством продуктов из каннабиса, решила для привлечения новых клиентов приобрести в Калифорнии целый город, сообщает агентство Блумберг.

Компания приобрела примерно за $5 млн в штате Калифорния небольшой город под названием Ниптон и планирует инвестировать в него до $2,5 млн в течение следующих 18 месяцев, чтобы создать для любителей марихуаны туристический объект.

Покупка включает в себя 120 акров земли с магазином, гостиницей, школьным зданием и минеральными ваннами.

Ниптон с населением около 20 человек находится в округе Сан-Бернардино в Калифорнии рядом с Национальным заповедником Мохаве и граничит с Невадой. Бывший шахтерский городок находится примерно в трех часах езды на машине от Лос-Анджелеса и всего в часе езды от Лас-Вегаса.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли контрабандный канал поставки наркотиков в Киев из Северной Америки.