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    В мире

    Производитель марихуаны купил в США целый город

    (обновлено: )23210
    Компания приобрела примерно за $5 млн в штате Калифорния небольшой город под названием Ниптон и планирует инвестировать в него до $2,5 млн в течение следующих 18 месяцев, чтобы создать для любителей марихуаны туристический объект.
    Отель в Ниптоне. Архивное фото
    magreen81 - DeviantArt

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Компания из США American Green Inc., которая занимается выращиванием марихуаны и производством продуктов из каннабиса, решила для привлечения новых клиентов приобрести в Калифорнии целый город, сообщает агентство Блумберг.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Компания приобрела примерно за $5 млн в штате Калифорния небольшой город под названием Ниптон и планирует инвестировать в него до $2,5 млн в течение следующих 18 месяцев, чтобы создать для любителей марихуаны туристический объект.

    Покупка включает в себя 120 акров земли с магазином, гостиницей, школьным зданием и минеральными ваннами.

    Ниптон с населением около 20 человек находится в округе Сан-Бернардино в Калифорнии рядом с Национальным заповедником Мохаве и граничит с Невадой. Бывший шахтерский городок находится примерно в трех часах езды на машине от Лос-Анджелеса и всего в часе езды от Лас-Вегаса.

    Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли контрабандный канал поставки наркотиков в Киев из Северной Америки.

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