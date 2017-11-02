Стало известно, кто возместил государству ущерб за Каськива

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Президент агропромышленной корпорации "Сквира" Иван Суслов возместил государству сумму, в присвоении которой подозревают бывшего главу Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива, этом свидетельствует платежное поручение, которое опубликовал Insider.

Средства внесены через "Аккордбанк" еще 25 октября, следует из поручения.

theinsider.ua Компенсация ущерба государству за Каськива, которую оплатил бизнесмен Суслов

Издание отмечает, что сын Суслова Евгений является давним другом Каськива, и именно с ним тот отмечал возвращение в Украину.

При этом судебный залог в сумме 160 тысяч гривен заплатил некий Виктор Владимирович Ермолаев. Человек "с похожими инициалами" был дважды помощником экс-нардепа Александра Кузьмука в Верховной Раде, сказано в сообщении.

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О том, что Каськив в ночь на среду был экстрадирован из Панамы в Украину, утром сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. При этом он объявил, что "это первый случай экстрадиции экс-чиновника в Украину". Он напомнил, что Каськив подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами Государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн.

В свою очередь юрист, экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов назвал сообщение "Луценко" "дешевым пиаром". По его словам, Каськив несколько месяцев назад письменно попросил у панамских властей своей добровольной экстрадиции в Украину, и вернулся в Украину за свой счет. Портнов добавил, что во вторник тот "свободно перемещался в аэропорту Амстердама и ночью прилетел в Киев, заранее сообщив об этом украинским следователям".

В августе 2016 года Луценко заявил о задержании Каськива в Панаме. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело против Каськива по статье "присвоение, растрата имущества и служебный подлог". Он подозревается в хищении примерно 300 тысяч долларов госсредств в 2012–2013 годах. Генпрокуратура Украины сообщила, что готовит документы в Панаму для экстрадиции Каськива.

Экс-чиновник подавал ходатайство о предоставлении ему политического убежища, однако Панама отказала.