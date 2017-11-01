ГПУ предлагала Каськиву сделку. Он отказался - Луценко

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины предлагала экс-главе Держкоминвестпроекта Владиславу Каськиву заключить сделку, но тот отказался. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга.

По его словам, Генпрокуратура предлагала Каськиву заключить сделку и рассказать о других участниках, причастных к хищению государственных средств и получить более мягкий приговор, но получила отказ.

"Каськив отказался от предложенной нами сделки. Поэтому, на сегодняшний день, он является единственным подозреваемым по делу ", — сказал Луценко.

Также он отметил, что Генпрокуратура была против залога для Каськива, тем более в таком размере.

"ГПУ не соглашается ни с залогом, ни с его размером. Он слишком мал. ГПУ просило суд арестовать его без права внесения залога. Ведь этот человек может бежать из страны. Однако таким было решение суда", — заявил Луценко.

Кроме того, генпрокурор добавил, что в будущем Каськиву могут быть вручены подозрения и по другим делам.

"Сейчас он проходит по одному делу. Но журналистские расследования и расследования правоохранительных органов свидетельствуют о его причастности и к другим делам, о нанесении государству ущерба на сотни миллионов гривен. Подозрения по этим эпизодам будут объявлены в будущем ", — сказал Луценко.

Он подчеркнул, что Каськив не сам сдался правоохранителям, а лишь согласился на добровольную экстрадицию.

"Было решение Панамы о его экстрадиции в течение 30 дней. Он мог обжаловать это решение, но решил доказывать свою правоту в суде. Он за свой счет, за что мы ему благодарны, купил билет в Украину. Три работника генпрокуратуры за государственный счет приобрели билеты в Панаму и обратно и доставили Каськива на территорию Украины ", — отметил Луценко.

О том, что Каськив в ночь на среду был экстрадирован из Панамы в Украину, утром сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. При этом он объявил, что "это первый случай экстрадиции экс-чиновника в Украину". Он напомнил, что Каськив подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами Государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн.