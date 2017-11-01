Из Панамы, да в суд, да еще и за свой счет! Соцсети о деле Каськива

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Приходит время, и на родину возвращаются даже те, кого ждать не чаяли: из Панамы в Украину прилетел экс-глава Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислав Каськив. По словам генпрокурора, в Киев его вернули совместными усилиями ГПУ и СБУ. На родине Каськива подозревают в хищении государственных средств в период с 2012 по 2013 года в размере 7,5 миллионов гривен.

А вот дальше история беглого экс-чиновника становится намного интересней: суд отпустил Каськива под залог, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган (СМИ пишут о сумме в 160 тысяч гривен). По словам Сарган, его защита представила справку о полном возмещении последним нанесенного государству ущерба.

И вот еще один любопытный нюанс этого дела: экс-замглавы АП Андрей Портнов написал в соцсетях, что Каськив, сам попросил у панамских властей своей добровольной экстрадиции в Украину, "а потом еще и купил авиабилет за свой счет". Что еще интересного разузнали о деле Каськива украинцы в соцсетях?

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook