В николаевской школе разгорелся секс-скандал

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. В одной из школ Николаева разгорелся конфликт: бабушка ученицы сообщила, что после лекции о проблеме СПИДа школьникам раздали брошюры с правилами безопасности для девушек, занимающихся секс-бизнесом, пишет svidok.info.

Представители одной из общественных организаций с разрешения администрации школы провели старшеклассникам лекцию о защите от СПИДа, в ходе которой ученицам раздали брошюры, которые учат, как "сохранить жизнь и не только", если "занимаешься секс-бизнесом".

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"Ты выбрала очень опасную профессию, но если будешь всегда придерживаться этих простых правил, то получишь шанс прожить долгую жизнь…", — таким напутственным словом сопровождается дальнейший текст.

Помимо общеизвестных правил о методах контрацепции в брошюре также опубликованы советы "на каждый день", в частности, как брать оплату с клиентов, договариваться с "подругами" о сигналах помощи и какие места для "обслуживания" лучше выбирать.

svidok.info Брошюры с правилами безопасности для девушек, занимающихся секс-бизнесом, в одной из школ Николаева

Ранее генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова предложила легализовать проституцию, марихуану, игорный бизнес и торговлю оружием.