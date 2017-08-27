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    Общество

    "Здесь вам не бордель". Одесситы митинговали против проституции

    (обновлено: )112
    Согласно сообщению полиции, представители организации "Щит народного контроля" перекрыли движение автотранспорта на Таможенной площади, что вызвало стычки с водителями.
    Акция протеста в Одессе
    Скриншот

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Сторонники организации "Щит народного контроля" в ходе протестной акции против проституции перекрыли движение автотранспорта на Таможенной площади, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    Девушка в розовых туфлях
    Украинское фото
    Из полиции в бордель. Проституция затягивает в свои сети бывших силовиков

    "Вчера в Одессе представители одной из общественных организаций организовали несанкционированную акцию и перекрыли движение автотранспорта на Таможенной площади. Их незаконные действия привели к осложнению движения автотранспорта и спровоцировали конфликты с водителями", — говорится в сообщении.

    Для обеспечения общественного порядка, недопущения силового решения конфликта и организации альтернативного движения автотранспорта на место происшествия прибыли полицейские, благодаря вмешательству которых конфликты были урегулированы.

    В результате многочисленных конфликтов и правонарушений трех граждан доставили в Приморский отдел полиции. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, правонарушители в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны. Решается вопрос о дополнительной квалификации действия задержанных еще и в соответствии со ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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    Сейчас ведутся следственные действия и выясняются все обстоятельства происшествия.

    Видео стычек доступно здесь.

    Ранее сообщалось, что в Украине предлагают легализовать проституцию, марихуану и игорный бизнес. В начале года акции протеста с требованием легализации проституции также прошли в Киеве.

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