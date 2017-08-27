"Здесь вам не бордель". Одесситы митинговали против проституции

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КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Сторонники организации "Щит народного контроля" в ходе протестной акции против проституции перекрыли движение автотранспорта на Таможенной площади, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Вчера в Одессе представители одной из общественных организаций организовали несанкционированную акцию и перекрыли движение автотранспорта на Таможенной площади. Их незаконные действия привели к осложнению движения автотранспорта и спровоцировали конфликты с водителями", — говорится в сообщении.

Для обеспечения общественного порядка, недопущения силового решения конфликта и организации альтернативного движения автотранспорта на место происшествия прибыли полицейские, благодаря вмешательству которых конфликты были урегулированы.

В результате многочисленных конфликтов и правонарушений трех граждан доставили в Приморский отдел полиции. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, правонарушители в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны. Решается вопрос о дополнительной квалификации действия задержанных еще и в соответствии со ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас ведутся следственные действия и выясняются все обстоятельства происшествия.

Видео стычек доступно здесь.

Ранее сообщалось, что в Украине предлагают легализовать проституцию, марихуану и игорный бизнес. В начале года акции протеста с требованием легализации проституции также прошли в Киеве.