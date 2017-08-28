В Москве задержали сотрудницу МВД РФ за занятие проституцией

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина, Эдуард Демьянец. Главное управление МВД по Саратовской области начало служебную проверку в связи с задержанием в Москве сотрудницы межмуниципального отдела МВД "Балаковское", находящейся в декретном отпуске, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе регионального главка МВД.

Ранее агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что столичные полицейские на улице Большая Ордынка задержали 32-летнюю сотрудницу полиции из Саратовской области по подозрению в занятии проституцией, удостоверение сотрудника МВД у нее было при себе.

"В ГУМВД России по Саратовской области проводится служебная проверка после задержания в Москве сотрудницы МУ МВД России "Балаковское" Саратовской области, находящейся в отпуске по уходу за ребенком", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что решение об увольнении сотрудницы будет приниматься по итогам проверки.

"По результатам проверки, в случае установления вины, сотрудница будет уволена из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции", — добавил представитель главка.

Ранее сообщалось, что в Украине предлагают легализовать проституцию, марихуану и игорный бизнес. В начале года акции протеста с требованием легализации проституции также прошли в Киеве.