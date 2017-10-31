наверх
31.10.201722:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Адвокат: сын главы МВД проведет ночь в изоляторе

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (20)

    (обновлено: )11020
    По словам адвоката, Александр Аваков сейчас находится в Изоляторе временного содержания (ИВС), где и заночует, и подозрение ему уже вручили.
    Алекснадра Авакова в окружении силовиков привезли в НАБУ
    Наталья Седлецкая в Facebook

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Задержанный во вторник по подозрению в присвоении и растрате имущества сын главы МВД Александр Аваков находится в Киеве и ему уже вручено подозрение, сообщил адвокат сына Авакова Андрей Федур, передает "Страна".

    Ситуация в Соломенском суде г. Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Кива, силовики и титушки: в ожидании суда над сыном Авакова

    По его словам, Александр Аваков сейчас находится в Изоляторе временного содержания (ИВС), где и заночует, и подозрение ему уже вручили.

    "Подозрение, по моему мнению, абсолютно необоснованно. Завтра, думаю, будет суд и вы сможете убедиться в этом сами", — сказал Федур.

    Однако время и место заседания по избранию меры пресечения адвокат называть пока отказался.

    Читайте также: Утопить Киев в крови? Аваков на это способен — Золотарев

    Ранее во вторник СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова.

    НАБУ подтвердило позже, что обыски проходили у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года. 

    Также стало известно о задержании трех человек по этому делу. Сыну Авакова НАБУ и САП уже сообщили о подозрении.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова
    Сергей Князев. Архивное фото
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Пол Манафорт
    Арест Манафорта: украинский след
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen