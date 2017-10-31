Адвокат: сын главы МВД проведет ночь в изоляторе

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Задержанный во вторник по подозрению в присвоении и растрате имущества сын главы МВД Александр Аваков находится в Киеве и ему уже вручено подозрение, сообщил адвокат сына Авакова Андрей Федур, передает "Страна".

По его словам, Александр Аваков сейчас находится в Изоляторе временного содержания (ИВС), где и заночует, и подозрение ему уже вручили.

"Подозрение, по моему мнению, абсолютно необоснованно. Завтра, думаю, будет суд и вы сможете убедиться в этом сами", — сказал Федур.

Однако время и место заседания по избранию меры пресечения адвокат называть пока отказался.

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Ранее во вторник СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова.

НАБУ подтвердило позже, что обыски проходили у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года.

Также стало известно о задержании трех человек по этому делу. Сыну Авакова НАБУ и САП уже сообщили о подозрении.