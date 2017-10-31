Украина усилит антитеррористический режим

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. СБУ, Нацполиция и Погранслужба Украины усилят антитеррористический и контрразведывательный режимы из-за последних нападений в стране.

Как заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, в том числе будет усилена охрана границы с Россией.

"С учетом этих реальных угроз СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбе Украины поручено усилить антитеррористический и контрразведывательный режим, пограничный контроль и охрану государственной границы с Российской Федерацией, принять меры по активизации действий по изъятию из оборота незарегистрированного оружия, эффективному противодействию вооруженной преступности, контрабанды средств поражения, боеприпасов, взрывчатых веществ и их незаконному обороту", — приводит заявление Турчинова пресс-служба СНБО Украины на своем сайте.

Турчинов выразил надежду, что помощь в реализации этих мероприятий будут оказывать все силовые структуры Украины, а также бывшие участники военной операции в Донбассе и неравнодушные граждане страны.

По его словам, террористические акты против журналистов, работников СБУ, главного управления разведки, а также убийство Окуевой направлены на нагнетание неуверенности населения в способности государственных институтов обеспечить правопорядок и спокойствие в обществе.

Напомним, в понедельник вечером выходец из Чечни Адам Осмаев был ранен, а его жена Амина Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. В прошлую среду в результате взрыва на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них депутат Верховной рады от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.