Как у НАТО: ВДВ Украины сменят цвет своих беретов на бордовый

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Командование высокомобильных десантных войск вооруженных сил Украины предложило сменить цвет беретов своих солдат с голубого на бордовый.

"Предлагается использовать берет как единственный повседневный и парадный головной убор. От солдата и до генерала армии. Не фуражку, а берет цвета крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины", — сообщается в понедельник на странице командования ВДВ в Facebook.

По информации командования, сейчас 59 стран используют темно-бордовый берет, среди них 19 стран НАТО. "И лишь семь стран мира используют для своих десантных подразделений голубой цвет. Это Россия и страны, которые в последнее время от нее зависимы: Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь, Украина", — отмечается в сообщении.

facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua Новый беретный знак ВДВ

Командование также предлагает новый беретный знак: вместо герба Украины — купол парашюта с расправленными крыльями архангела Михаила и мечом с волнистым клинком по центру.