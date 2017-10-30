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    Общество

    Как у НАТО: ВДВ Украины сменят цвет своих беретов на бордовый

    (обновлено: )17
    Командование высокомобильных десантных войск вооруженных сил Украины предлагает также новый беретный знак: вместо герба Украины - купол парашюта с расправленными крыльями архангела Михаила и мечом с волнистым клинком по центру.
    Украинские военнослужащие
    Официальная страница Минобороны Украины в Facebook

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Командование высокомобильных десантных войск вооруженных сил Украины предложило сменить цвет беретов своих солдат с голубого на бордовый.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Предлагается использовать берет как единственный повседневный и парадный головной убор. От солдата и до генерала армии. Не фуражку, а берет цвета крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины", — сообщается в понедельник на странице командования ВДВ в Facebook.

    По информации командования, сейчас 59 стран используют темно-бордовый берет, среди них 19 стран НАТО. "И лишь семь стран мира используют для своих десантных подразделений голубой цвет. Это Россия и страны, которые в последнее время от нее зависимы: Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь, Украина", — отмечается в сообщении.

    facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua
    Новый беретный знак ВДВ

    Командование также предлагает новый беретный знак: вместо герба Украины — купол парашюта с расправленными крыльями архангела Михаила и мечом с волнистым клинком по центру.

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