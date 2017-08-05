Равняйсь! Вольно... Несыгранная роль ВДВ

РИА Новости Украина

2 августа 1930 года во время опытно-показательных учений Военно-воздушных сил Московского военного округа на окраине Воронежа, впервые в СССР, был высажен воздушный боевой десант. Этот день считается днем рождения советских Воздушно-десантных войск.

В 1935 году состоялись крупные военные учения Киевского военного округа — было десантировано парашютным способом 1188 бойцов, и высаживался посадочный десант в составе 2500 человек с боевой техникой. В ходе маневров впервые в истории СССР была отработана массовая высадка воздушного десанта с целью захвата аэропорта; вся операция заняла не более 2 часов.

В 1936 году в Белорусском военном округе было десантировано 3000 парашютистов, высажено посадочным способом 8200 человек с артиллерией и другой боевой техникой.

В 1930-е годы воздушные десанты считались неотъемлемой частью наступательных операций. Десанты предполагалось осуществлять как тактические (с целью недопущения резервов противника к полю боя), так и оперативные (с целью перехвата путей сообщения и линий связи в глубине расположения противника) и даже стратегические. В последнем случае, десант должен был спровоцировать восстание угнетенного пролетариата.

В СССР развернулась кампания по подготовке парашютистов в системе ОСОАВИАХИМа. К 1941 году в стране было подготовлено свыше миллиона парашютистов. Причем, для получения значка "Спортсмен-парашютист" нужно было совершить не менее пяти прыжков и сдать нормы ГТО первой ступени и "Ворошиловский стрелок" второй ступени. Одновременно готовилось большое количество планеристов – посадочный десант в те времена осуществлялся, в основном, на планерах, поскольку самолеты имели малую грузоподъемность.

В начале 1941 года на базе существовавших воздушно-десантных бригад были сформированы пять воздушно-десантных корпусов численностью по 10 тыс. человек (несколько менее штатной численности стрелковой дивизии), а в сентябре 1941 года было начато создание еще пяти корпусов…

И что? И ничего. Воздушно-десантные войска даже близко не сыграли предназначенной им роли. Всего за время войны было проведено аж две воздушно-десантные операции с выброской более чем батальона.

Смотрите также: Учения ВДВ Украины по отражению морских атак в Черном море

Парадоксальным образом на первом этапе войны развитие советских ВДВ сыграло даже отрицательную роль. Многочисленные сообщения о немецких десантах дезорганизовывали управление войсками, заставляли чуть ли не побатальонно растаскивать подвижные соединения. Между тем, немцы больших десантов не высаживали. Причина была объективная – уж слишком дорого обошелся Рейху Крит. В лучшем случае речь шла о парашютистах со сбитых самолетов (не обязательно даже немецких), а в худшем – о передовых отрядах немецких ударных групп.

Самим же советским войскам в 1941 году было, понятное дело, не до десантов.

В январе-феврале 1942 года, в ходе Ржевско-Вяземской операции был высажен 4-й ВДК (почти 7,5 тыс. человек). Но наступление советских войск завязло (вообще, ни одна советская операция на Ржевском выступе не удалась – немцы его потом очистили сами, из-за общего изменения стратегической обстановки). В результате, десантники долго сражались в окружении вместе с 1-м гвардейский кавкорпусом Белова. Остатки десанта вышли из окружения в июне 1942 года.

В сентябре 1943 года была проведена Днепровская воздушно-десантная операция. Высадкой 5 тыс. десантников пытались предотвратить подход немецких резервов к плацдармам, захваченным на Днепре войсками Воронежского фронта. Результат оказался еще хуже, чем под Вязьмой – десантники были рассеяны по большой площади и оказали разве что психологическое воздействие на немцев.

Больше советские войска больших десантных операций не проводили. Десантные корпуса были преобразованы в стрелковые дивизии. Сформированная в октябре 1944 году воздушно-десантная армия уже в декабре была преобразована в обычную гвардейскую армию.

В чем же причины неудач советских десантников?

Во-первых, десант – не сверхоружие. Эффективным он может быть только в условиях успешного наступления сухопутных сил.

Именно поэтому оказались эффективными десанты, выброшенные союзниками в ходе операции "Оверлорд" – они быстро объединились с главными силами морского десанта. И то сказать, как я понял, главным достижением английских и американских десантников было то, что они уцелели.

Смотрите также: Появились кадры учений НАТО в Болгарии

Во-вторых, воздушный десант эффективен в случае превосходства в воздухе.

Специфика боевой работы советской истребительной авиации в годы войны состояла в том, что они за контроль над воздушным пространством почти не боролись, занимаясь сопровождением своих бомбардировщиков и прикрытием сухопутных войск. Насколько такая практика в принципе была эффективной – вопрос отдельной дискуссии. Но факт состоит в том, что тяжелые и неповоротливые военно-транспортные самолеты легко становятся жертвой не только истребителей противника, но даже и средств ПВО отдельных подразделений (достаточно вспомнить гибель украинского Ил-76 под Луганском в июне 2014 года).

Тут можно напомнить, что в ходе операции "Оверлорд" и в ходе Манчжурской наступательной операции (когда советские войска высадили довольно большой посадочный десант из обычных стрелковых частей) превосходство в воздухе было полным.

Смотрите также: Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом

В-третьих, планирование воздушно-десантной операции – сложная задача. Даже более сложная, чем планирование наступательных операций сухопутных войск. А это требует постоянной тренировки в условиях максимально приближенных к боевым. В общем, чтобы получить опыт, нужно часто выполнять пункты первый и второй. А вот с этим-то как раз и не сложилось.