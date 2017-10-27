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27.10.201715:18
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    Общество

    Обыски на таможне. ГПУ обнаружила $105 тысяч на клумбе в Виннице

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    В ГПУ сообщили, что во время проведения обыска с балкона соседней квартиры, в которой проживает жена брата мужчины, который собирал деньги на таможне, неизвестный выбрасывал вещи и пакеты на улицу.
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Печерский райсуд Киева наложил арест на 105 тысяч долларов, найденных сотрудниками Генпрокуратуры во время обысков по делу о злоупотреблениях руководства Винницкой таможни.

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    С июня 2017 года ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений по ч. 3 ст. 209 (отмывание средств), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины, сообщает Украинская правда.

    По данным следствия, служащие Винницкой таможни ГФС с целью получения взяток способствовали ввозу в Украину товаров по заниженной стоимости.

    Временно неработающий мужчина по указанию начальника Винницкой таможни или его заместителей ежемесячно получал от посредников различных коммерческих структур деньги за беспрепятственное таможенное оформление товаров на Винницкой таможне. Полученные средства он хранил у своего брата, после чего руководство таможни эти средства распределяло между собой.

    5 октября на основании постановления следственного судьи правоохранители провели обыск по месту жительства брата мужчины, который собирал взятки. Во время обыска следователи увидели, что с балкона соседней квартиры, в которой проживает жена брата мужчины, который собирал деньги на таможне, неизвестный выбрасывал вещи и пакеты на улицу.

    Правоохранители осмотрели клумбу, на которую сбрасывали вещи, и обнаружили там деньги в конвертах с надписями, которые были перевязаны резинками, и телефоны.

    "Всего в указанном пакете обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму 104 860 долларов", — говорится в материалах суда.

    Судья признал средства и телефоны вещественными доказательствами и наложил на них арест.

    Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в доме и офисе мэра Одессы Геннадия Труханова. 

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