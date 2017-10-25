Эксперты сообщили, как защититься от вируса, атаковавшего Украину и РФ

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Компания Group-IB, занимающаяся предотвращением и расследованием киберпреступлений, рассказала, как избежать заражения вирусом-шифровальщиком BadRabbit.

Во вторник Киевский метрополитен и Одесский аэропорт заявили о хакерских атаках на свои банковские и информационные системы. Информационное агентство "Интерфакс" и петербургское издание "Фонтанка.ру" также сообщили, что подверглись кибератакам вируса-шифровальщика, которому эксперты дали имя BadRabbit. Злоумышленники требуют в качестве выкупа за расшифровку файлов 0,05 биткоина (по текущему курсу это около 283 долларов). Распространение вируса, по данным экспертов, происходило через зараженные СМИ.

Для избежания заражения, по словам экспертов Group-IB, необходимо создать файл C:\windows\infpub.dat и поставить ему права "только для чтения". "После этого даже в случае заражения файлы не будут зашифрованы", — говорится в сообщении компании.

Также рекомендуется оперативно изолировать компьютеры, указанные в тикетах (события в системе обнаружения вторжений — ред.), если такие будут, а также проверить актуальность и целостность резервных копий ключевых сетевых узлов. Пользователям ПК следует обновить операционные системы и системы безопасности.

Специалисты Group-IB советуют заблокировать ip-адреса и доменные имена, с которых происходило распространение вредоносных файлов; поставить пользователям блокировку всплывающих окон.

"В части парольной политики: настройками групповой политики запретите хранение паролей в LSA Dump в открытом виде. Смените все пароли на сложные", — добавили в компании.

Читайте также — AgoraVox: Ротшильды вот-вот приберут к рукам украинскую ГТС