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    Эксперты сообщили, как защититься от вируса, атаковавшего Украину и РФ

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (151)

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    Для избежания заражения, по словам экспертов в области кибербезопасности, необходимо создать файл C:\windows\infpub.dat и поставить ему права "только для чтения".
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Компания Group-IB, занимающаяся предотвращением и расследованием киберпреступлений, рассказала, как избежать заражения вирусом-шифровальщиком BadRabbit.

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    Во вторник Киевский метрополитен и Одесский аэропорт заявили о хакерских атаках на свои банковские и информационные системы. Информационное агентство "Интерфакс" и петербургское издание "Фонтанка.ру" также сообщили, что подверглись кибератакам вируса-шифровальщика, которому эксперты дали имя BadRabbit. Злоумышленники требуют в качестве выкупа за расшифровку файлов 0,05 биткоина (по текущему курсу это около 283 долларов). Распространение вируса, по данным экспертов, происходило через зараженные СМИ.

    Для избежания заражения, по словам экспертов Group-IB, необходимо создать файл C:\windows\infpub.dat и поставить ему права "только для чтения". "После этого даже в случае заражения файлы не будут зашифрованы", — говорится в сообщении компании.

    Также рекомендуется оперативно изолировать компьютеры, указанные в тикетах (события в системе обнаружения вторжений — ред.), если такие будут, а также проверить актуальность и целостность резервных копий ключевых сетевых узлов. Пользователям ПК следует обновить операционные системы и системы безопасности.

    Специалисты Group-IB советуют заблокировать ip-адреса и доменные имена, с которых происходило распространение вредоносных файлов; поставить пользователям блокировку всплывающих окон.

    "В части парольной политики: настройками групповой политики запретите хранение паролей в LSA Dump в открытом виде. Смените все пароли на сложные", — добавили в компании.

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