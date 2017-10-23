Полиция озвучила число пострадавших за время митингов под Радой

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КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Шесть человек пострадали за время митингов у здания Верховной Рады в центре Киева, трое были задержаны, сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

"Пострадавшие – это в первый день человек из числа активистов с травмой головы, двое митингующих, которым оказали помощь на месте – им промыли глаза от слезоточивого газа, один нацгвардеец, который сейчас в госпитале, потом еще один спецназовец. И вот теперь еще один полицейский ", — приводит слова Блищик в понедельник "Украинская правда".

По ее словам, также были задержаны трое мужчин, один из них шел на акцию с пистолетом и винтовкой, еще один был задержан за избиение полицейского.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

В субботу внефракционный депутат Рады Юрий Деревянко заявил, что акция протеста разделилась на два сектора: военный и гражданский. Вместе с тем в ходе митингов произошли несколько стычек, есть пострадавшие с обеих сторон. На утро понедельника у Рады остаются несколько десятков человек, ситуация спокойная. Власти считают, что целью организаторов этой акции была дестабилизация ситуации в стране.