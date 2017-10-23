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    Общество

    РФ призвала Киев расследовать акты вандализма на советских захоронениях

    (обновлено: )12720
    Российский МИД также "приступил к практическим шагам" по противодействию "враждебной политике Польши" для "недопущения нанесения дальнейшего ущерба нашим памятникам и кладбищам" на территории этой страны, заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ.
    Вандалы облили краской советский памятник в Кропивницком
    Украина-Центр

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Москва призывает Киев занять четкую позицию о недопустимости актов вандализма в отношении советских воинских захоронений на территории Украины и расследовать уже имевшие место преступления, заявил замглавы консульского департамента МИД РФ Алексей Уткин.

    Надпись Никогда так больше не делай на фасаде магазина Эмпориум, на котором закрасили граффити времен Революции достоинства, на Грушевского, в Киеве, 3 сентября 2017 г.
    УНИАН
    Вандализм и патриотизм: схватка в центре Киева

    "МИД РФ на постоянной основе внимательно отслеживает состояние советских воинских захоронений на территории Украины, призывая украинские власти к выражению четкой позиции о недопустимости имеющихся актов вандализма, принятию надлежащих мер по скорейшему и объективному расследованию всех соответствующих обстоятельств и наказанию виновных", — сказал он, выступая в Совете Федерации.

    Уткин также добавил, что российский МИД "приступил к практическим шагам" по противодействию "враждебной политике Польши" для "недопущения нанесения дальнейшего ущерба нашим памятникам и кладбищам" на территории этой страны.

    В Польше 21 октября вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Новый закон касается, в числе прочего, советских памятников, но не затрагивает места воинских захоронений. По подсчетам Института национальной памяти Польши, закон коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии. При этом советские воинские захоронения в Польше нередко подвергаются атакам вандалов, которые уничтожают как мемориалы, так и элементы надгробий.

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