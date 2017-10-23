РФ призвала Киев расследовать акты вандализма на советских захоронениях

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Москва призывает Киев занять четкую позицию о недопустимости актов вандализма в отношении советских воинских захоронений на территории Украины и расследовать уже имевшие место преступления, заявил замглавы консульского департамента МИД РФ Алексей Уткин.

"МИД РФ на постоянной основе внимательно отслеживает состояние советских воинских захоронений на территории Украины, призывая украинские власти к выражению четкой позиции о недопустимости имеющихся актов вандализма, принятию надлежащих мер по скорейшему и объективному расследованию всех соответствующих обстоятельств и наказанию виновных", — сказал он, выступая в Совете Федерации.

Уткин также добавил, что российский МИД "приступил к практическим шагам" по противодействию "враждебной политике Польши" для "недопущения нанесения дальнейшего ущерба нашим памятникам и кладбищам" на территории этой страны.

В Польше 21 октября вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Новый закон касается, в числе прочего, советских памятников, но не затрагивает места воинских захоронений. По подсчетам Института национальной памяти Польши, закон коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии. При этом советские воинские захоронения в Польше нередко подвергаются атакам вандалов, которые уничтожают как мемориалы, так и элементы надгробий.