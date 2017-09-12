Позеленел. В центре Киева вандалы испортили фонтан

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Неизвестные осквернили фонтан на улице Сагайдачного в центре Киева, сообщает "Зеленстрой" Подольского района столицы.

Коммунальщикам нужно будет сливать воду и тщательно мыть чашу фонтана. Только после фонтан можно будет снова запустить.

"Проявления вандализма или креатизма в парке на Сагайдачного. Кто-то шутит, добавляя работы коммунальщикам на целый день. Теперь нам нужно слить воду (а это как минимум до конца рабочего дня), затем вымыть чашу фонтана, и запустить снова фонтан. Напомним, что на прошлой неделе в фонтан залили моющее, и поэтому было много пены. То есть такие проявления становятся постоянными, поэтому просим всех, кто становится свидетелем соответствующих событий — реагировать", — сообщает "Зеленстрой".

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