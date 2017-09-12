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    Киев

    Позеленел. В центре Киева вандалы испортили фонтан

    (обновлено: )44
    На улице Сагайдачного на Подоле неизвестные испортили фонтан в парке, залив в него жидкость зеленого цвета. Теперь коммунальщикам придется тщательно очищать фонтан.
    Вандалы испортили фонтан на Подоле
    Киевзеленстрой

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Неизвестные осквернили фонтан на улице Сагайдачного в центре Киева, сообщает "Зеленстрой" Подольского района столицы.

    Коммунальщикам нужно будет сливать воду и тщательно мыть чашу фонтана. Только после фонтан можно будет снова запустить.

    "Проявления вандализма или креатизма в парке на Сагайдачного. Кто-то шутит, добавляя работы коммунальщикам на целый день. Теперь нам нужно слить воду (а это как минимум до конца рабочего дня), затем вымыть чашу фонтана, и запустить снова фонтан. Напомним, что на прошлой неделе в фонтан залили моющее, и поэтому было много пены. То есть такие проявления становятся постоянными, поэтому просим всех, кто становится свидетелем соответствующих событий — реагировать", — сообщает "Зеленстрой".

    Ране в Полтаве неизвестные разбили две мемориальные доски погибшим военным в Донбассе, а также повредили мемориальную доску председателю директории УНР Симону Петлюре.

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